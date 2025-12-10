https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/belcika-basbakani-de-wever-abnin-rus-varliklarina-el-koymasi-hirsizliktir-1101695441.html

Belçika Başbakanı De Wever: AB'nin Rus varlıklarına el koyması 'hırsızlıktır'



10.12.2025

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülke parlamentosunda Belga haber ajansına yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya kredi olarak kullandırılması yönündeki önerisini ‘açık bir hırsızlık’ olarak tanımladı.De Wever, “Bu, savaşta olmadığımız bir ülkenin paralarını çalmak olur. Bu, bir büyükelçiliğe girip içindeki tüm mobilyayı alıp satmaya benzer” diyerek, böyle bir hamleyi kesinlikle desteklemeyeceğini belirtti.Başbakan ayrıca, bu tür tartışmalı adımlar yerine, daha uygun ve yasal alternatif çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.Belçika, Macaristan, Euroclear ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı AB kurumları ve ülkeleri, 135 ila 210 milyar euro arasında değişen dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi teminatı olarak tahsis edilmesine karşı çıkıyor. Fransa ise, özellikle özel bankalarda tutulan Rus varlıklarının kullanımına karşı tutum aldı.Buna rağmen Avrupa Komisyonu söz konusu öneriyi teknik inceleme için AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne gönderdi ve teklifin Aralık ayı ortasında yapılması planlanan AB Zirvesi’nde oylamaya sunulması bekleniyor.Öte yandan, Euroclear’ın CEO’su Valerie Urbain de Belçika medyasına yaptığı açıklamada, “Rus Merkez Bankası’na ait varlıklar Rus halkına aittir,” diyerek, AB Komisyonu’nun bu teklifi zorlaması halinde yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

