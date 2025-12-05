Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/imfden-rusyanin-dondurulmus-varliklariyla-ilgili-uluslararasi-hukuk-uyarisi-1101559925.html
IMF’den Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili uluslararası hukuk uyarısı
IMF’den Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili uluslararası hukuk uyarısı
Sputnik Türkiye
IMF, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Kiev’e aktarılması tartışmalarında uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T03:01+0300
2025-12-05T03:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kiev
uluslararası para fonu (imf)
ab
imf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083682760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08dcc51e232eac57b167e69a92941bb1.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili olarak uluslararası hukuka uyulması ve küresel para sisteminin işleyişinin bozulmaması gerektiğini vurguladı. IMF İletişim Direktörü Julie Kozak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “IMF çalışanları ve yönetimi her zaman, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların kullanımıyla ilgili tüm işlemlerin hem uluslararası hem de ulusal hukuka uygun olması ve uluslararası para sisteminin işleyişini zedelememesi gerektiğini tavsiye ediyor. Avrupa politikacılarının bu önemli uyarıları dikkate aldığından eminiz” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu, Rusya’ya ait egemen varlıkların Kiev’e aktarımı için AB ülkelerinin onayını almaya çalışıyor. Tartışılan miktarın 185 milyar ila 210 milyar euro arasında olduğu, bunun Ukrayna’ya çatışma sona erdikten ve Moskova tarafından tazminat ödendiği takdirde geri ödeneceği belirtiliyor.Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’dan Ukrayna’ya tazminat ödenmesi fikrinin gerçeklikten uzak olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rus varlıklarını ‘çaldığını’ açıklamıştı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB’de, bunların 180 milyar euro’su ise Belçika merkezli Euroclear’de yer alıyor. Euroclear, dünyanın en büyük ödeme ve tahsilat sistemlerinden biri olarak biliniyor.Avrupa Komisyonu, Ocak-Kasım 2025 arasında dondurulmuş Rus varlık gelirlerinden Ukrayna’ya 18.1 milyar euro aktarıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/lubnanli-uzman-bati-ukrayna-krizinin-cozumunu-istemiyor-1101559805.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083682760_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32ca74c11c76901552f81356dd6b9309.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, kiev, uluslararası para fonu (imf), ab, imf
rusya, ukrayna, kiev, uluslararası para fonu (imf), ab, imf

IMF’den Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili uluslararası hukuk uyarısı

03:01 05.12.2025
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание МВФ в Вашингтоне, США
Здание МВФ в Вашингтоне, США - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Abone ol
IMF, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Kiev’e aktarılması tartışmalarında uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili olarak uluslararası hukuka uyulması ve küresel para sisteminin işleyişinin bozulmaması gerektiğini vurguladı.
IMF İletişim Direktörü Julie Kozak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “IMF çalışanları ve yönetimi her zaman, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların kullanımıyla ilgili tüm işlemlerin hem uluslararası hem de ulusal hukuka uygun olması ve uluslararası para sisteminin işleyişini zedelememesi gerektiğini tavsiye ediyor. Avrupa politikacılarının bu önemli uyarıları dikkate aldığından eminiz” ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu, Rusya’ya ait egemen varlıkların Kiev’e aktarımı için AB ülkelerinin onayını almaya çalışıyor. Tartışılan miktarın 185 milyar ila 210 milyar euro arasında olduğu, bunun Ukrayna’ya çatışma sona erdikten ve Moskova tarafından tazminat ödendiği takdirde geri ödeneceği belirtiliyor.
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’dan Ukrayna’ya tazminat ödenmesi fikrinin gerçeklikten uzak olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rus varlıklarını ‘çaldığını’ açıklamıştı.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB’de, bunların 180 milyar euro’su ise Belçika merkezli Euroclear’de yer alıyor. Euroclear, dünyanın en büyük ödeme ve tahsilat sistemlerinden biri olarak biliniyor.
Avrupa Komisyonu, Ocak-Kasım 2025 arasında dondurulmuş Rus varlık gelirlerinden Ukrayna’ya 18.1 milyar euro aktarıldığını duyurmuştu.
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lübnanlı uzman: Batı, Ukrayna krizinin çözümünü istemiyor
02:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала