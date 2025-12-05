https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/imfden-rusyanin-dondurulmus-varliklariyla-ilgili-uluslararasi-hukuk-uyarisi-1101559925.html

IMF’den Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili uluslararası hukuk uyarısı

IMF’den Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili uluslararası hukuk uyarısı

Sputnik Türkiye

IMF, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Kiev’e aktarılması tartışmalarında uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T03:01+0300

2025-12-05T03:01+0300

2025-12-05T03:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

uluslararası para fonu (imf)

ab

imf

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083682760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08dcc51e232eac57b167e69a92941bb1.jpg

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili olarak uluslararası hukuka uyulması ve küresel para sisteminin işleyişinin bozulmaması gerektiğini vurguladı. IMF İletişim Direktörü Julie Kozak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “IMF çalışanları ve yönetimi her zaman, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların kullanımıyla ilgili tüm işlemlerin hem uluslararası hem de ulusal hukuka uygun olması ve uluslararası para sisteminin işleyişini zedelememesi gerektiğini tavsiye ediyor. Avrupa politikacılarının bu önemli uyarıları dikkate aldığından eminiz” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu, Rusya’ya ait egemen varlıkların Kiev’e aktarımı için AB ülkelerinin onayını almaya çalışıyor. Tartışılan miktarın 185 milyar ila 210 milyar euro arasında olduğu, bunun Ukrayna’ya çatışma sona erdikten ve Moskova tarafından tazminat ödendiği takdirde geri ödeneceği belirtiliyor.Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Rusya’dan Ukrayna’ya tazminat ödenmesi fikrinin gerçeklikten uzak olduğunu, Brüksel’in uzun süredir Rus varlıklarını ‘çaldığını’ açıklamıştı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB’de, bunların 180 milyar euro’su ise Belçika merkezli Euroclear’de yer alıyor. Euroclear, dünyanın en büyük ödeme ve tahsilat sistemlerinden biri olarak biliniyor.Avrupa Komisyonu, Ocak-Kasım 2025 arasında dondurulmuş Rus varlık gelirlerinden Ukrayna’ya 18.1 milyar euro aktarıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/lubnanli-uzman-bati-ukrayna-krizinin-cozumunu-istemiyor-1101559805.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kiev, uluslararası para fonu (imf), ab, imf