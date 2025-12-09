https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/unlu-lisede-ogretmenlerin-maas-isyani-1101653774.html

Ünlü lisede öğretmenlerin 'maaş eşitsizliği' isyanı

Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri maş eşitsizliğine isyan etti. Türk öğretmenler yabancı meslektaşlarının kendilerinden 5 kat fazla maaş aldığını ve okul... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'daki Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler kendileri 65 bin lira maaş alırken yabancı öğretmenlerin 350 bin lira maaş almasına isyan etti. Öğretmenler okul yönetiminin de 'beğenmiyorsanız kapı orada' diyerek kendilerini tehdit ettiğini dile getirirken greve gitmeye hazırlanıyor. 5 kat fazla maaş alıyorlarKöklü eğitim kurumlarından biri olan Özel İtalyan Lisesi'nde son günlerde 'maaş eşitsizliği' isyanı yaşanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türk öğretmenler yabancı öğretmenlere tanınan hakların kendilerine verilmediğini belirtirken, “Okul yönetiminin bütün angarya işlerini biz yapıyoruz. Okulun fiyatı 100 binden 545 bine çıktı ama maaşlarda bir değişiklik olmadı. İtalyan asıllı eğitimciler 350 bin lira maaş alıyor. Bize ise 65 bin lira reva görülüyor. 18 Kasım’da yapılan toplantıda okul yönetiminin sunduğu yüzde 12’lik zam teklifi, 2027 için ise yüzde sıfırlık zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir” dedi.Okul yönetimi tehdit etti iddiası 500 bin TL’nin üzerinde kayıt parası alınan okulda öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türk olması da dikkat çekiyor. Okul yönetiminin “Beğenmiyorsanız kapı orada” tehdidine karşı öğretmenler yarın greve başlıyor. Okul yönetimi ile sorunlarının çözülmesi için 4 yıldır uğraş verdiklerini dile getiren Özel İtalyan Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın, "Çalışma ve ücret şartlarındaki eşitsizlikleri okul yönetimine gerek topluca gerekse bireysel olarak defalarca anlattık. Fakat her defasında sorunları çözmek yerine ‘Beğenmiyorsanız kapı orada’ cevabını aldık. Hakaretlere, işten çıkarılma tehditlerine ve mobinglere maruz kaldık. İtalyan meslektaşlarımızın ve velilerin Türk öğretmenlerin bu mücadelesine destek vermemesi için elinden geleni yapmakta. Gelinen noktada okul yönetimi çözüm iradesinden maalesef çok uzakta" ifadelerini kullandı.

