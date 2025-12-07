https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/istanbul-erkek-lisesinde-vahim-iddialar-istanbul-il-milli-egitim-mudurlugu-sorusturma-baslatti-1101602047.html
İstanbul Erkek Lisesi'nde vahim iddialar: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
İstanbul Erkek Lisesi'nde vahim iddialar: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
Türkiye'nin en önemli liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde 25 Kasım’da yaşanan olayda, '9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."
11:36 07.12.2025 (güncellendi: 11:49 07.12.2025)
Türkiye'nin en önemli liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde 25 Kasım’da yaşanan olayda, '9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darp edildiği' iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri idari soruşturma başlattı.
İstanbul Erkek Lisesi’nde 25 Kasım’da yaşanan olayda, 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darp edildiği sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sabah'ın haberine göre aynı akşam 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı. 7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandığı iddia edildi.
Milliyet'in haberinde ise sosyal medyada yer alan iddialara yer verildi. Velilerin ve öğrencilerin iddialarına göre, olayın merkezinde 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırlaması yer alıyor.
Listede cinsel içerikli, aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler; taciz, cinsel saldırı söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli yorumların yer aldığı öne sürüldü.
Okul yönetimi açıklama yaptı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin idari soruşturmanın Valilik tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğünü bildirdi.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, okul yönetimi tarafından, "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."