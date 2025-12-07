https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/istanbul-erkek-lisesinde-vahim-iddialar-istanbul-il-milli-egitim-mudurlugu-sorusturma-baslatti-1101602047.html

İstanbul Erkek Lisesi'nde vahim iddialar: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

İstanbul Erkek Lisesi'nde vahim iddialar: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en önemli liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde 25 Kasım’da yaşanan olayda, '9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-07T11:36+0300

2025-12-07T11:36+0300

2025-12-07T11:49+0300

türki̇ye

i̇stanbul erkek lisesi

i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü

i̇l milli eğitim müdürlüğü

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101602220_0:48:991:605_1920x0_80_0_0_ad3c16ce7263e5846878d8129a8580d9.jpg

İstanbul Erkek Lisesi’nde 25 Kasım’da yaşanan olayda, 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darp edildiği sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.Sabah'ın haberine göre aynı akşam 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı. 7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandığı iddia edildi.Milliyet'in haberinde ise sosyal medyada yer alan iddialara yer verildi. Velilerin ve öğrencilerin iddialarına göre, olayın merkezinde 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırlaması yer alıyor.Listede cinsel içerikli, aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler; taciz, cinsel saldırı söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli yorumların yer aldığı öne sürüldü.Okul yönetimi açıklama yaptıİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin idari soruşturmanın Valilik tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğünü bildirdi.Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, okul yönetimi tarafından, "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/ankarada-bir-lisede-ders-sirasinda-saygisizliga-ugrayan-ogretmen-konustu-sikayetci-degilim-hepsini-1101535176.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul erkek lisesi, i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü, i̇l milli eğitim müdürlüğü, i̇stanbul valiliği