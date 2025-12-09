Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rusya-dis-istihbarat-servisi-kievdeki-kleptokratik-rejim-yeni-bir-hirsizlik-plani-hazirladi-1101649251.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev'deki kleptokratik rejim yeni bir hırsızlık planı hazırladı
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev'deki kleptokratik rejim yeni bir hırsızlık planı hazırladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yaptığı açıklamaya göre, bu plan, Çekya'nın mühimmat girişimi kapsamında, Polonyalı PHU LECHMAR şirketi aracılığıyla... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T11:23+0300
2025-12-09T11:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
polonya
çekya
ukrayna ordusu
mühimmat
topçu mühimmat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053912150_0:42:3491:2006_1920x0_80_0_0_f1b7f84a11ddd8803ff81bc5f17edae7.jpg
SVR, Kiev'deki kleptokratik rejimin, Batılı vergi mükelleflerinin parasını çalmak için yeni bir plan hazırladığı uyarısında bulundu.Açıklamada, “Kiev'deki kleptokratik rejim ve nüfuzlu Avrupalı ​​yetkililer ile şüpheli itibara sahip işadamlarından oluşan işbirlikçileri, Batılı vergi mükelleflerinden para çalmak için yeni bir plan hazırladılar” ifadesine yer verildi.Söz konusu planın, Çekya’nın Mühimmat Girişimi kapsamında, Ukrayna ordusuna Polonyalı şirket PHU LECHMAR aracılığıyla aşırı yüksek fiyatlarla topçu mühimmatının tedarikini içerdiğini anlatan SVR, “Şirketin, mühimmatı çeşitli Doğu Avrupa ve Küresel Güney ülkelerinden birim başına 1.000 dolar civarında ödeme yaparak satın alması, yeniden etiketlemesi ve Polonya mühimmatı olarak Ukrayna'ya birim başına 5.000 dolardan satması bekleniyor” diye belirtti.SVR’in açıklamasında, “Günümüz Ukraynalı elitleri kendi zenginleşmelerine o kadar odaklanmış durumdalar ki, kaçınılmaz olarak tüm suçlarının hesabını vermek zorunda kalacakları anın yaklaştığını fark etmiyorlar” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gerasimov-rus-birlikleri-hemen-hemen-her-yonunde-taarruzlarini-surduruyor-1101643976.html
rusya
ukrayna
polonya
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053912150_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_5e864866eddafe4cebcbe08cd319a1de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), polonya, çekya, ukrayna ordusu, mühimmat, topçu mühimmat
rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), polonya, çekya, ukrayna ordusu, mühimmat, topçu mühimmat

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev'deki kleptokratik rejim yeni bir hırsızlık planı hazırladı

11:23 09.12.2025 (güncellendi: 11:32 09.12.2025)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinKiev- Maydan
Kiev- Maydan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yaptığı açıklamaya göre, bu plan, Çekya'nın mühimmat girişimi kapsamında, Polonyalı PHU LECHMAR şirketi aracılığıyla Ukrayna ordusuna aşırı yüksek fiyatlarla topçu mühimmatının tedarikini içeriyor.
SVR, Kiev'deki kleptokratik rejimin, Batılı vergi mükelleflerinin parasını çalmak için yeni bir plan hazırladığı uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Kiev'deki kleptokratik rejim ve nüfuzlu Avrupalı ​​yetkililer ile şüpheli itibara sahip işadamlarından oluşan işbirlikçileri, Batılı vergi mükelleflerinden para çalmak için yeni bir plan hazırladılar” ifadesine yer verildi.
Söz konusu planın, Çekya’nın Mühimmat Girişimi kapsamında, Ukrayna ordusuna Polonyalı şirket PHU LECHMAR aracılığıyla aşırı yüksek fiyatlarla topçu mühimmatının tedarikini içerdiğini anlatan SVR, “Şirketin, mühimmatı çeşitli Doğu Avrupa ve Küresel Güney ülkelerinden birim başına 1.000 dolar civarında ödeme yaparak satın alması, yeniden etiketlemesi ve Polonya mühimmatı olarak Ukrayna'ya birim başına 5.000 dolardan satması bekleniyor” diye belirtti.
SVR’in açıklamasında, “Günümüz Ukraynalı elitleri kendi zenginleşmelerine o kadar odaklanmış durumdalar ki, kaçınılmaz olarak tüm suçlarının hesabını vermek zorunda kalacakları anın yaklaştığını fark etmiyorlar” ifadesi kullanıldı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Gerasimov: Rus birlikleri hemen hemen her yönünde taarruzlarını sürdürüyor
09:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала