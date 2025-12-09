https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rusya-dis-istihbarat-servisi-kievdeki-kleptokratik-rejim-yeni-bir-hirsizlik-plani-hazirladi-1101649251.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev'deki kleptokratik rejim yeni bir hırsızlık planı hazırladı
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev'deki kleptokratik rejim yeni bir hırsızlık planı hazırladı
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yaptığı açıklamaya göre, bu plan, Çekya'nın mühimmat girişimi kapsamında, Polonyalı PHU LECHMAR şirketi aracılığıyla...
11:23 09.12.2025 (güncellendi: 11:32 09.12.2025)
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yaptığı açıklamaya göre, bu plan, Çekya'nın mühimmat girişimi kapsamında, Polonyalı PHU LECHMAR şirketi aracılığıyla Ukrayna ordusuna aşırı yüksek fiyatlarla topçu mühimmatının tedarikini içeriyor.
SVR, Kiev'deki kleptokratik rejimin, Batılı vergi mükelleflerinin parasını çalmak için yeni bir plan hazırladığı uyarısında bulundu.
Açıklamada, “Kiev'deki kleptokratik rejim ve nüfuzlu Avrupalı yetkililer ile şüpheli itibara sahip işadamlarından oluşan işbirlikçileri, Batılı vergi mükelleflerinden para çalmak için yeni bir plan hazırladılar” ifadesine yer verildi.
Söz konusu planın, Çekya’nın Mühimmat Girişimi kapsamında, Ukrayna ordusuna Polonyalı şirket PHU LECHMAR aracılığıyla aşırı yüksek fiyatlarla topçu mühimmatının tedarikini içerdiğini anlatan SVR, “Şirketin, mühimmatı çeşitli Doğu Avrupa ve Küresel Güney ülkelerinden birim başına 1.000 dolar civarında ödeme yaparak satın alması, yeniden etiketlemesi ve Polonya mühimmatı olarak Ukrayna'ya birim başına 5.000 dolardan satması bekleniyor” diye belirtti.
SVR’in açıklamasında, “Günümüz Ukraynalı elitleri kendi zenginleşmelerine o kadar odaklanmış durumdalar ki, kaçınılmaz olarak tüm suçlarının hesabını vermek zorunda kalacakları anın yaklaştığını fark etmiyorlar” ifadesi kullanıldı.