Szijjarto: Rusya ve Macaristan dış baskıya birlikte karşı koymalı
Rusya ve Macaristan arasındaki ilişkilere değinen Szijjarto, enerjinin ikili işbirliğindeki önemine vurgu yaptı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ve Budapeşte'nin dış baskıya birlikte karşı koyması gerektiğini söyledi.
Rusya-Macaristan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Moskova'da gerçekleştirilen toplantısında konuşan Szijjarto, "Kararlarımızı ulusal çıkarlarımıza dayanarak alıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıran işbirliğimizin birçok önemli konusunu görüştüler. Kararlı bir şekilde çalışmalı ve bize uygulanan baskılara karşı koymalıyız. İşbirliğimizin göstergelerini yukarı çekmek için bir atılım yapmalıyız" dedi.
Orban'ın Rusya ile Macaristan arasındaki enerji ilişkilerini eşsiz hale getirme niyetinde olduğunu kaydeden Szijjarto, güvenilir enerji tedarikinin Budapeşte için çok önemli olduğunu, bunun sadece pragmatik bir konu olmadığını, beka meselesi olduğunu vurguladı.
Macaristan'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından inşasına devam edilen Pakş-2 Nükleer Güç Santrali (NGS) hakkında da konuşan Szijjarto, santraldeki işlerin beklediklerinden daha iyi ilerlediğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanı, Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un Rusya'daki tüm yatırımlarını desteklediklerini de belirtti.
