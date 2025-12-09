https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/szijjarto-macaristan-heyeti-yaptirimlar-sonrasi-isbirligini-gorusmek-icin-rusyaya-gidiyor-1101639147.html

Szijjarto: Macaristan heyeti, yaptırımlar sonrası işbirliğini görüşmek için Rusya'ya gidiyor

09.12.2025

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, geniş bir Macar heyetinin yaptırımlar sonrasındaki dönemde Rusya ile iş birliğini ele almak üzere Moskova’ya gideceğini açıkladı.Szijjarto, ziyaretten önce yaptığı açıklamada, heyetin Rusya-Macaristan Hükümetlerarası Karma Komisyonu toplantısına katılacağını belirtti.Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne zaman çatışma sona ererse, dünya ekonomisi yeniden normal seyrine dönebilecek ve uluslararası ticarette yeni, büyük fırsatlar açılacak. Yaptırımlar sonsuza kadar sürmeyecek, bu nedenle yeni dönemde iyi bir başlangıç pozisyonu almak için hazır olmalıyız. Tam da bu nedenle, büyük bir iş dünyası heyetiyle Moskova’ya gidiyoruz” ifadelerini kaydetti.Rusya’nın Macaristan Büyükelçisi Evgeny Stanislavov daha önce verdiği röportajda, Rusya-Macaristan karma hükümet komisyonunun bir sonraki toplantısının 9 Aralık 2025’te Moskova’da yapılacağını ve toplantının yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanacağını söylemişti.

