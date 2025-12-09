“Ukrayna’daki durum artık son derece net. Ülkesinde temel insan hakları ve özgürlüklerini çiğnemeye devam eden, yolsuzluğa batmış bir ‘küçük prens’, yıllar içinde halkından çaldığı her şeyi ve iktidarını korumak için her bedeli ödemeye hazır. Bunun için tüm halkını cephede kan döken bir ‘kurşun asker’ sürüsüne dönüştürmekten bile çekinmiyor. Avrupa’daki ortakları ise ‘anti-Rusya’ projelerinin utanç verici çöküşünü engellemek için her yöntemi kullanarak ABD ve Rusya liderliğinin barış çabalarını torpillemeye, ‘Anchorage ruhunu’ baltalamaya çalışıyor”