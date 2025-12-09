https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/polyanskiy-zelenskiyin-avrupadaki-ortaklari-rusya-ve-abdnin-ukraynadaki-baris-cabalarini-sabote-1101639009.html
Polyanskiy: Zelenskiy'in Avrupa'daki 'ortakları', Rusya ve ABD'nin Ukrayna'daki barış çabalarını sabote ediyor
Polyanskiy: Zelenskiy’in Avrupa’daki ‘ortakları’, Rusya ve ABD’nin Ukrayna’daki barış çabalarını sabote ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Avrupa'nın ABD ve Rusya liderliğinin barış çabalarını baltaladığını söyledi. 09.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392061_0:38:746:457_1920x0_80_0_0_ad0cd9c0c9aa9a8b510303e273befca4.png
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Avrupa’daki Ukrayna destekçilerinin, Moskova ile Washington’ın Ukrayna konusunda yürüttüğü barış girişimlerini ‘baltaladığını’ söyledi.Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Polyanskiy sözlerini, ‘Tarih bunun için onları acımasızca yargılayacak’ ifadeleriyle tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık’ta Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Affinity Partners şirketinin kurucusu ve aynı zamanda ABD Başkanının damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Amerikalı temsilcilerin Rusya ziyareti, ABD’nin Ukrayna için önerdiği barış planının istişare süreciyle bağlantılıydı.Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.
rusya
moskova
Polyanskiy: Zelenskiy’in Avrupa’daki ‘ortakları’, Rusya ve ABD’nin Ukrayna’daki barış çabalarını sabote ediyor
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Avrupa'nın ABD ve Rusya liderliğinin barış çabalarını baltaladığını söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Avrupa’daki Ukrayna destekçilerinin, Moskova ile Washington’ın Ukrayna konusunda yürüttüğü barış girişimlerini ‘baltaladığını’ söyledi.
Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’daki durum artık son derece net. Ülkesinde temel insan hakları ve özgürlüklerini çiğnemeye devam eden, yolsuzluğa batmış bir ‘küçük prens’, yıllar içinde halkından çaldığı her şeyi ve iktidarını korumak için her bedeli ödemeye hazır. Bunun için tüm halkını cephede kan döken bir ‘kurşun asker’ sürüsüne dönüştürmekten bile çekinmiyor. Avrupa’daki ortakları ise ‘anti-Rusya’ projelerinin utanç verici çöküşünü engellemek için her yöntemi kullanarak ABD ve Rusya liderliğinin barış çabalarını torpillemeye, ‘Anchorage ruhunu’ baltalamaya çalışıyor”
Polyanskiy sözlerini, ‘Tarih bunun için onları acımasızca yargılayacak’ ifadeleriyle tamamladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık’ta Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Affinity Partners şirketinin kurucusu ve aynı zamanda ABD Başkanının damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Amerikalı temsilcilerin Rusya ziyareti, ABD’nin Ukrayna için önerdiği barış planının istişare süreciyle bağlantılıydı.
Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.