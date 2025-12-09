https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/sergen-yalcin-varda-oturan-arkadaslar-istedigi-takima-maci-kazandirirlar-istediklerine-1101641193.html

Sergen Yalçın: VAR'da oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırırlar, istediklerine kaybettirirler

Sergen Yalçın: VAR'da oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırırlar, istediklerine kaybettirirler

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, girdikleri pozisyonları... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T07:16+0300

2025-12-09T07:16+0300

2025-12-09T07:16+0300

spor

sergen yalçın

gaziantep

beşiktaş

var

trendyol süper lig

gaziantep fk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101640766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0756cd449f6575c2199d49cf395ba2b.jpg

Gaziantep ile berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından basına açıklama yaptı. Yalçın, "Takımın oyunundan, istekten, arzudan, fiziksel durumdan memnunuz. Ciddi gelişim içindeyiz ama skora yansımadı. Oyuna yine bireysel hatadan mağlup başladık. Takım geri dönüş yakaladı, tekrar çok basit bir gol yedik, yine takım geri dönüş sağladı. Bir maçta kaç pozisyona girilebilir diye düşündüm. Bu kadar pozisyona girip atamıyorsak sonuca razı olmalıyız. Bireysel hatalar, basit yenilen goller ve kaçırılan gollerden memnun değiliz. Beraberlik mutlu etmedi. Taraftarın desteğiyle kazanmak istiyorduk ama kısmet değilmiş" diye konuştu.Bugünkü oyunla ilgili negatif konuşmamKarşılaşmada iyi performans ortaya koyduklarını aktaran Yalçın, "Bugün oynanan oyun anlayışımız olumluydu. Bugünkü oyunla ilgili negatif konuşmam. Rakibe üstündük. Ön alan oyunu oynamaya çalıştık. İki gol attık, bir sürü pozisyon vardı. Bitiricilik bizim çözeceğimiz bir şey değil. Oyuncunun yeteneğiyle ilgili bir durum. Bu seviyede olmaması gereken goller yedik. Rakibin üçüncü pozisyonu yoktu. Bunları çözmeye çalışıyoruz, oyuncuların da yardım etmesi gerekiyor. Hücumda sonuçlandırmak oyuncunun bireysel yeteneğine kalmış. Bugün enteresan bir maç oldu, çok pozisyon kaçırdık. Şanssızlık da vardı. Bazen olmayınca olmuyor, futbol böyle bir oyun. Takımın mücadelesinden, fiziksel durumundan memnunuz. Bugün kötü bir oyun olmadı. Futbol hataya müsait bir oyun. Bireysel hatalar bize sıkıntı yaşatıyor. Buna çözüm bulamazsınız. Pozisyon hatalarına bulunur ama buna bulunmaz. Bizim için pozitif bir maçtı. Takımda yükseliş var." ifadelerini kullandı.Trabzonspor ilk yarının en formda takımıHaftaya Trabzonspor ile oynanacak maça da değinen Yalçın, "Trabzonspor ilk yarının en formda takımı. Ciddi gelişim içindeler. Zor bir deplasman olacak. Hazırlanacağız. Bu oyunları oynamaya alışık bir takımız. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız." dedi.Zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Takımın özgüvenini kaybettiğini düşünmüyorum. Doğru taraftan bakmak lazım. Oyuncularım yapılacak bir çok şeyi yaptılar. Pozisyonları sonuçlandıramadılar. Şanssızlık veya beceriksizlik ön plandaydı. Masaya yumruk vuracak pozisyonda değiliz. Biraz zaman lazım. Önümüzde ocak ve mayıs transfer dönemleri var. Ciddi planlamalar yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte Beşiktaş istediği hedefe daha uygun bir pozisyonda olur. Beklenen pozisyonun uzağındayız. Her şeyin farkındayız, nasıl düzelteceğimizi biliyoruz sadece biraz zaman lazım." değerlendirmesinde bulundu."VAR'dakiler neye bakıyorlar neye bakmıyorlar"VAR sistemine de eleştirilerde bulunan Yalçın, "İlk pozisyon net ofsayt gibi gözüktü. Çizgiyi onlar çekiyor biz çekmiyoruz. Jota'nın pozisyonunda hakem arkadaşlar neye göre varlar, neye göre yoklar? Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. VAR'dakiler neye bakıyorlar neye bakmıyorlar. VAR sistemi futbolun bütün doğallığını ortadan kaldırmıştır. VAR'da oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırırlar, istediklerine kaybettirirler. Yapılan hatalar çok net. Sana göre bana göre olmayan pozisyonlar bunlar. Jota'nın pozisyonunda oyuncunun topla alakası yok. Bizim oyuncuya bodoslama giriyor." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-caresiz-kaliyorum-1101637585.html

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergen yalçın, gaziantep, beşiktaş, var, trendyol süper lig, gaziantep fk