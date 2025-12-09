https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/galatasaray-teknik-direktoru-buruk-caresiz-kaliyorum-1101637585.html
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çaresiz kalıyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çaresiz kalıyorum
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi’nde yarın Monaco'yla oynayacağı mücadele öncesi II. Louis Stadyumu’nda basın toplantısı... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T00:09+0300
2025-12-09T00:09+0300
2025-12-09T00:09+0300
spor
okan buruk
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
monaco
monaco futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101637163_0:259:3170:2042_1920x0_80_0_0_554b62ea41f4fb8641cc8da46c9e3045.jpg
Şampiyonlar Ligi’nde yarın Monaco’ya konuk olacak Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcusu Yunus Akgün, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Buruk, maçın önemine vurgu yaparak, “Bundan sonraki hedeflerimizi belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Kazanmak için buradayız. 4 günde bir aynı oyuncularla maç oynuyoruz. Zorlu bir fikstürümüz var ancak iyi gidiyoruz” dedi.Teknik adam, “Sakatlıklardan dolayı oyuncu değişikliklerinde çaresiz kalıyorum. Bu maçta savunma hattında tamamen çaresizim. Galatasaray’daki dördüncü yılım, en zorlandığım günler. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok” diyerek kadro sıkıntılarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/galatasaray-monaco-prekazi-ve-haginin-golleri-hala-hafizalarda-1101615321.html
monaco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101637163_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_4080762ab212f0019c3f40cab982c2c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan buruk, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, monaco, monaco futbol takımı
okan buruk, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, monaco, monaco futbol takımı
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çaresiz kalıyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi’nde yarın Monaco'yla oynayacağı mücadele öncesi II. Louis Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.
Şampiyonlar Ligi’nde yarın Monaco’ya konuk olacak Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcusu Yunus Akgün, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Buruk, maçın önemine vurgu yaparak, “Bundan sonraki hedeflerimizi belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Kazanmak için buradayız. 4 günde bir aynı oyuncularla maç oynuyoruz. Zorlu bir fikstürümüz var ancak iyi gidiyoruz” dedi.
Teknik adam, “Sakatlıklardan dolayı oyuncu değişikliklerinde çaresiz kalıyorum. Bu maçta savunma hattında tamamen çaresizim. Galatasaray’daki dördüncü yılım, en zorlandığım günler. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok” diyerek kadro sıkıntılarını açıkladı.