Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Çaresiz kalıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi’nde yarın Monaco'yla oynayacağı mücadele öncesi II. Louis Stadyumu’nda basın toplantısı... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde yarın Monaco’ya konuk olacak Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcusu Yunus Akgün, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Buruk, maçın önemine vurgu yaparak, “Bundan sonraki hedeflerimizi belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Kazanmak için buradayız. 4 günde bir aynı oyuncularla maç oynuyoruz. Zorlu bir fikstürümüz var ancak iyi gidiyoruz” dedi.Teknik adam, “Sakatlıklardan dolayı oyuncu değişikliklerinde çaresiz kalıyorum. Bu maçta savunma hattında tamamen çaresizim. Galatasaray’daki dördüncü yılım, en zorlandığım günler. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok” diyerek kadro sıkıntılarını açıkladı.

