https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/memur-zammi-icin-2-olasilik-polis-ogretmen-doktor-hemsire-ne-kadar-alacak-1101643523.html

Memur zammı için 2 olasılık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak?

Memur zammı için 2 olasılık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak?

Sputnik Türkiye

Ocak-Temmuz 2026 döneminde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Memur maaşı için 2 rakam ön plana... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T10:21+0300

2025-12-09T10:21+0300

2025-12-09T10:29+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

bağ-kur

tl

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg

Memur zammı 2026 kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından büyük oranda netleşti. Gözler ise aralık ayı enflasyonunda. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile beraber yıl sonu enflasyon beklentileri de memur maaşı zammı için önemli 2 kriter olacak. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 17.55 memur zammı kesinleştiYılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emeklilere yüzde 11.21, memurlara ise yüzde 17.55 oranında zam kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1.16 çıkarsa, emekliler yüzde 12.49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12.28 olacak. Memurların zam oranı ise yüzde 18.7 ile yüzde 18.9 arasında değişecek.Memur maaşı ne kadar olacak?Yüzde 18.7'lik zam senaryosuna göre, halihazırda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. Buna 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde rakam 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kasim-enflasyonuyla-hesaplar-yeniden-sekillendi-ssk-bag-kur-2026-ocak-emekli-maas-zammi-ne-kadar-1101498778.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur maaş zammi 2026 ocak enflasyon farki hesaplama tablosu yeni̇, kalem kalem güncel yeni zam oranları tablosu 2026, yeni yıl memur zammı 2026 ocak ne kadar olacak, memur maaşları kaç tl'ye çıkacak? i̇şte kalem kalem 2026 ocak doktor, öğretmen, polis, hemşire maaş zammı tahminleri, maaşlar 2026, 2026 memur maaşları