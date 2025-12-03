https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kasim-enflasyonuyla-hesaplar-yeniden-sekillendi-ssk-bag-kur-2026-ocak-emekli-maas-zammi-ne-kadar-1101498778.html

Kasım enflasyonuyla hesaplar yeniden şekillendi: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Kasım enflasyonuyla hesaplar yeniden şekillendi: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

TÜİK, yılın ikinci yarısının beşinci verisi olan kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği 5 aylık enflasyon... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T10:17+0300

2025-12-03T10:17+0300

2025-12-03T10:27+0300

ekonomi̇

emekli

emekli

emekli maaşı

enflasyon

enflasyon farkı

enflasyon oranı

enflasyon rakamı

enflasyon rakamları

son dakika enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097324764_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_a52c666d90140e768c2ec48f57bedae0.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının beşinci verisini oluşturan kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıkladı. Bu veriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği 2026 Ocak zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu.Emeklilerin merak ettiği kritik soru: Zam yüzde kaç olacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına her yıl 6 aylık dönemler halinde zam alıyor. Son olarak açıklanan dört aylık enflasyon verisi yüzde 10.25 seviyesindeydi. Bugün duyurulan Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.Açıklanan kasım verisi, emekli maaşlarının 2026 Ocak zammını büyük ölçüde netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri kasım ayı verisinin 0.87 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11.21 oldu.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11.21'lik zammı hak etmiş oldu.Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/tuik-kasim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-1101497800.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kasım ayı enflasyon, 5 aylık enflasyon farkı, ssk bağ-kur emekli zammı, 2026 ocak emekli maaşı zammı, kasım ayı enflasyon, kasım enflasyon oranı, tuik kasım enflasyon verileri, 5 aylık enflasyon farkı, memur zammı 2026, emekli zammı 2026, aralık kira artış oranı, enflasyon beklenti anketi, yıllık enflasyon yüzde kaç, ekonomist enflasyon tahmini, kasım enflasyonu ne kadar oldu, tuik enflasyon son dakika, memur emekli zammı ne kadar olacak, 2026 ocak zammı, kasım enflasyonu açıklandı mı, enflasyon farkı hesaplama, aralık ayı kira artışı, enflasyon rakamları tuik, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi, ekonomistlerin enflasyon beklentisi, memur maaş zammı ocak 2026, emekli maaşı ocak 2026, tuik enflasyon oranı, kasım ayı enflasyon beklentisi, kasım ayında enflasyon kaç oldu