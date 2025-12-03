https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kasim-enflasyonuyla-hesaplar-yeniden-sekillendi-ssk-bag-kur-2026-ocak-emekli-maas-zammi-ne-kadar-1101498778.html
Kasım enflasyonuyla hesaplar yeniden şekillendi: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kasım enflasyonuyla hesaplar yeniden şekillendi: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?
TÜİK, yılın ikinci yarısının beşinci verisi olan kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği 5 aylık enflasyon...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının beşinci verisini oluşturan kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıkladı. Bu veriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği 2026 Ocak zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu.Emeklilerin merak ettiği kritik soru: Zam yüzde kaç olacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına her yıl 6 aylık dönemler halinde zam alıyor. Son olarak açıklanan dört aylık enflasyon verisi yüzde 10.25 seviyesindeydi. Bugün duyurulan Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.Açıklanan kasım verisi, emekli maaşlarının 2026 Ocak zammını büyük ölçüde netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri kasım ayı verisinin 0.87 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11.21 oldu.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11.21'lik zammı hak etmiş oldu.Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
TÜİK, yılın ikinci yarısının beşinci verisi olan kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Dört aylık enflasyonun yüzde 10.25 olarak duyurulmasının ardından açıklanan kasım rakamı, 2026 Ocak emekli zammını büyük ölçüde belirledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının beşinci verisini oluşturan kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıkladı. Bu veriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği 2026 Ocak zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu.
Emeklilerin merak ettiği kritik soru: Zam yüzde kaç olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına her yıl 6 aylık dönemler halinde zam alıyor. Son olarak açıklanan dört aylık enflasyon verisi yüzde 10.25 seviyesindeydi. Bugün duyurulan Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Açıklanan kasım verisi, emekli maaşlarının 2026 Ocak zammını büyük ölçüde netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri kasım ayı verisinin 0.87 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 11.21 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11.21'lik zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.