Japonya'da deprem olmuştu: Fukuşima Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımı yeniden başladı
UAEA, deprem ve tsunami uyarısı sonrası geçici olarak durdurulan Fukuşima’daki ALPS arıtılmış su deşarjının yeniden başladığını duyurdu. Herhangi bir... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yaptığı açıklamada, Japonya'nın, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden ALPS sistemi tarafından arıtılan suyun salınımı geçici bir süre askıya alındıktan sonra yeniden başladığını bildirdiIAEA yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
japonya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), japonya, deprem
UAEA, deprem ve tsunami uyarısı sonrası geçici olarak durdurulan Fukuşima’daki ALPS arıtılmış su deşarjının yeniden başladığını duyurdu. Herhangi bir radyolojik etki oluşmadığını bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yaptığı açıklamada, Japonya'nın, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden ALPS sistemi tarafından arıtılan suyun salınımı geçici bir süre askıya alındıktan sonra yeniden başladığını bildirdi
IAEA yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Japonya, dün meydana gelen deprem ve tsunami uyarısı nedeniyle geçici olarak durdurulan Fukuşima Daiichi tesisinden ALPS arıtılmış su deşarjının bugün yeniden başladığını bildirdi. Deprem sonucu herhangi bir radyolojik sonuç oluşmadı"