Japonya'da deprem olmuştu: Fukuşima Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımı yeniden başladı
Japonya'da deprem olmuştu: Fukuşima Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımı yeniden başladı
Sputnik Türkiye
UAEA, deprem ve tsunami uyarısı sonrası geçici olarak durdurulan Fukuşima'daki ALPS arıtılmış su deşarjının yeniden başladığını duyurdu. Herhangi bir... 09.12.2025
dünya
japonya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
japonya
deprem
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yaptığı açıklamada, Japonya'nın, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden ALPS sistemi tarafından arıtılan suyun salınımı geçici bir süre askıya alındıktan sonra yeniden başladığını bildirdi
japonya
japonya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), japonya, deprem
Japonya'da deprem olmuştu: Fukuşima Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımı yeniden başladı

21:56 09.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko Japonya'da Fukuşima 1 Dai-içi Nükleer Santrali
© AP Photo / Eugene Hoshiko
UAEA, deprem ve tsunami uyarısı sonrası geçici olarak durdurulan Fukuşima’daki ALPS arıtılmış su deşarjının yeniden başladığını duyurdu. Herhangi bir radyolojik etki oluşmadığını bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yaptığı açıklamada, Japonya'nın, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden ALPS sistemi tarafından arıtılan suyun salınımı geçici bir süre askıya alındıktan sonra yeniden başladığını bildirdi
IAEA yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Japonya, dün meydana gelen deprem ve tsunami uyarısı nedeniyle geçici olarak durdurulan Fukuşima Daiichi tesisinden ALPS arıtılmış su deşarjının bugün yeniden başladığını bildirdi. Deprem sonucu herhangi bir radyolojik sonuç oluşmadı"
