Hong Kong’da Japon deniz ürünlerine kısıtlama: 'Nükleer santralden radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltıldı'
Hong Kong’da Japon deniz ürünlerine kısıtlama: 'Nükleer santralden radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltıldı'
Hong Kong, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımına tepki olarak 10 Japon vilayetinden deniz ürünleri ithalatını yasakladı. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T02:02+0300
2025-11-29T02:02+0300
2025-11-29T02:02+0300
Hong Kong, kullanılmayan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nden okyanusa radyoaktif atık suyu boşaltılması nedeniyle Tokyo ve Fukuşima’nın da aralarında bulunduğu 10 Japon vilayetinden deniz ürünleri ithalatını yasakladığını duyurdu.Açıklamada, Japonya’nın söz konusu su deşarjı planına yanıt olarak Gıda Güvenliği Emri yayımlandığı, buna göre Tokyo, Fukuşima, Ibaraki, Miyagi, Chiba, Gunma, Tochigi, Niigata, Nagano ve Saitama bölgelerinden gelen tüm deniz ürünleri, deniz tuzu ve deniz yosunlarının Hong Kong’a ithalatı ve Hong Kong’da satışının yasaklandığı belirtildi.Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi’nin, Japonya’nın diğer illerinden gelen deniz ürünlerinin yerel pazara güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak için radyolojik testler yürüttüğü ifade edildi.Kyodo Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Çin hükümeti 19 Kasım’da Tokyo’ya Japon deniz ürünleri ithalatını durdurduğunu resmi kanallar aracılığıyla bildirdi, ancak ithalat bu ayın başında kısmen yeniden başladı.Çin, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nden düşük seviyede radyoaktif trityum içeren suyun okyanusa salınmasına tepki olarak Ağustos 2023’te Japon deniz ürünleri ithalatını tamamen yasaklamıştı. İthalat 29 Haziran 2025’te kısmen yeniden başlasa da, 5 Kasım itibarıyla 697 kayıtlı şirketten yalnızca üçünün sevkiyat yapmasına izin verildi.İki ülke arasındaki gerginlik, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Çin’in Tayvan’a saldırmasının 'hayati tehlike yaratacağını' söylemesi üzerine yeniden tırmandı. Bu açıklama hem Çin’den hem de Japonya’daki muhalefetten sert tepki aldı. Bunun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi’yi çağırdı. Çin ayrıca vatandaşlarına Japonya’ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yaptı.
Hong Kong, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nden okyanusa su salınımına tepki olarak 10 Japon vilayetinden deniz ürünleri ithalatını yasakladı.
Hong Kong, kullanılmayan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nden okyanusa radyoaktif atık suyu boşaltılması nedeniyle Tokyo ve Fukuşima’nın da aralarında bulunduğu 10 Japon vilayetinden deniz ürünleri ithalatını yasakladığını duyurdu.
Açıklamada, Japonya’nın söz konusu su deşarjı planına yanıt olarak Gıda Güvenliği Emri yayımlandığı, buna göre Tokyo, Fukuşima, Ibaraki, Miyagi, Chiba, Gunma, Tochigi, Niigata, Nagano ve Saitama bölgelerinden gelen tüm deniz ürünleri, deniz tuzu ve deniz yosunlarının Hong Kong’a ithalatı ve Hong Kong’da satışının yasaklandığı belirtildi.
Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi’nin, Japonya’nın diğer illerinden gelen deniz ürünlerinin yerel pazara güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak için radyolojik testler yürüttüğü ifade edildi.
Kyodo Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Çin hükümeti 19 Kasım’da Tokyo’ya Japon deniz ürünleri ithalatını durdurduğunu resmi kanallar aracılığıyla bildirdi, ancak ithalat bu ayın başında kısmen yeniden başladı.
Çin, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nden düşük seviyede radyoaktif trityum içeren suyun okyanusa salınmasına tepki olarak Ağustos 2023’te Japon deniz ürünleri ithalatını tamamen yasaklamıştı. İthalat 29 Haziran 2025’te kısmen yeniden başlasa da, 5 Kasım itibarıyla 697 kayıtlı şirketten yalnızca üçünün sevkiyat yapmasına izin verildi.
İki ülke arasındaki gerginlik, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Çin’in Tayvan’a saldırmasının 'hayati tehlike yaratacağını' söylemesi üzerine yeniden tırmandı. Bu açıklama hem Çin’den hem de Japonya’daki muhalefetten sert tepki aldı. Bunun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi’yi çağırdı. Çin ayrıca vatandaşlarına Japonya’ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yaptı.