UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da görevli bir İngiliz asker hayatını kaybetti
İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da görevli bir İngiliz asker hayatını kaybetti
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yeni savunma kabiliyetlerini test ettiği bir bölgede bulunan bir İngiliz askerin, yaşanan trajik bir kazada... 09.12.2025
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da görev yapan bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, askerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni savunma sistemlerini test ettiği sırada meydana gelen “trajik bir kaza” sonucu yaralanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, “9 Aralık Salı günü, Silahlı Kuvvetlerimize mensup bir asker Ukrayna’da hayatını kaybetti. Askerimiz, cephe hattından uzak bir bölgede, Ukrayna askerlerinin yeni savunma sistemlerini test ettiği sırada meydana gelen trajik bir kazada yaralanarak yaşamını yitirdi” ifadelerine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda olayın ayrıntılarına veya test edilen askeri teçhizat türüne dair herhangi bir detay açıklanmadı.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.Ekim ayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, temas hattında yabancı askerlerin bulunduğunu ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bu unsurları ortadan kaldırdığını ifade etmişti. Rusya, NATO birliklerinin Ukrayna'ya herhangi bir şekilde konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin tırmanmasına yol açabileceğini belirtmişti.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yeni savunma kabiliyetlerini test ettiği bir bölgede bulunan bir İngiliz askerin, yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da görev yapan bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, askerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yeni savunma sistemlerini test ettiği sırada meydana gelen “trajik bir kaza” sonucu yaralanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, “9 Aralık Salı günü, Silahlı Kuvvetlerimize mensup bir asker Ukrayna’da hayatını kaybetti. Askerimiz, cephe hattından uzak bir bölgede, Ukrayna askerlerinin yeni savunma sistemlerini test ettiği sırada meydana gelen trajik bir kazada yaralanarak yaşamını yitirdi” ifadelerine yer verildi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda olayın ayrıntılarına veya test edilen askeri teçhizat türüne dair herhangi bir detay açıklanmadı.
Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
Ekim ayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, temas hattında yabancı askerlerin bulunduğunu ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bu unsurları ortadan kaldırdığını ifade etmişti. Rusya, NATO birliklerinin Ukrayna'ya herhangi bir şekilde konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu ve gerginliğin tırmanmasına yol açabileceğini belirtmişti.
