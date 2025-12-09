https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gerasimov-rus-birlikleri-hemen-hemen-her-yonunde-taarruzlarini-surduruyor-1101643976.html
Gerasimov: Rus birlikleri hemen hemen her yönünde taarruzlarını sürdürüyor
Gerasimov: Rus birlikleri hemen hemen her yönünde taarruzlarını sürdürüyor
09.12.2025
Özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk yönünde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’nun Dnepropetrovsk yönündeki muharebe görevlerini denetleyen Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Krasnoarmeysk şehrinin düşman güçlerinden temizlenmesinin ardından başlıca hedefin Dimitrov’da çembere alınan Ukraynalı militanların yok edilmesi olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk yönünde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birleşik ordu birlik ve birimlerinin muharebe görevlerini denetledi” diye bildirildi.Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile yaptığı görüşme sırasında, “Birleşik ordu birlikleri hemen hemen her yönde taarruzlarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.Kontrol altına alınan Krasnoarmeysk’teki duruma değinen Genelkurmay Başkanı, şehrin sivil mahallelerinde incelemelerin devam ettiğini ve yerel halka yardım sağlandığını belirterek 200’den fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.Krasnoarmeysk'in ele geçirilmesinin, tüm Donbass'ın kurtarılmasında önemli bir adım olduğunu kaydeden Gerasimov, şehri kontrol altına alma ameliyatı sırasında Rus askerleri inisiyatif sergilediğini, profesyonelce hareket ettiğini ve Ukrayna ordusu için beklenmedik eylem yöntemleri kullandığını anlattı. Krasnoarmeysk’in ardından ‘Tsentr’ Askeri Grubu birlikleri önünde duran ana görevin, Dimitrov'da kuşatılan Ukraynalı oluşumları yok etmek olduğunu kaydeden Rus komutan, bu şehrin güney kısmının kontrol altına alındığını bildirerek bunun şehirdeki toplam yapı sayısının yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğunu belirtti.Gerasimov ayrıca Krasnoarmeysk ameliyatı sırasında başarılar sergileyen askerlere devlet ödülleri takdim etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’nu denetleyen Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus güçlerinin özel askeri harekat bölgesinin hemen hemen her yönünde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk yönünde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’nun Dnepropetrovsk yönündeki muharebe görevlerini denetleyen Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Krasnoarmeysk şehrinin düşman güçlerinden temizlenmesinin ardından başlıca hedefin Dimitrov’da çembere alınan Ukraynalı militanların yok edilmesi olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk yönünde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birleşik ordu birlik ve birimlerinin muharebe görevlerini denetledi” diye bildirildi.
Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile yaptığı görüşme sırasında, “Birleşik ordu birlikleri hemen hemen her yönde taarruzlarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.
Kontrol altına alınan Krasnoarmeysk’teki duruma değinen Genelkurmay Başkanı, şehrin sivil mahallelerinde incelemelerin devam ettiğini ve yerel halka yardım sağlandığını belirterek 200’den fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Krasnoarmeysk'in ele geçirilmesinin, tüm Donbass'ın kurtarılmasında önemli bir adım olduğunu kaydeden Gerasimov, şehri kontrol altına alma ameliyatı sırasında Rus askerleri inisiyatif sergilediğini, profesyonelce hareket ettiğini ve Ukrayna ordusu için beklenmedik eylem yöntemleri kullandığını anlattı.
Krasnoarmeysk’in ardından ‘Tsentr’ Askeri Grubu birlikleri önünde duran ana görevin, Dimitrov'da kuşatılan Ukraynalı oluşumları yok etmek olduğunu kaydeden Rus komutan, bu şehrin güney kısmının kontrol altına alındığını bildirerek bunun şehirdeki toplam yapı sayısının yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğunu belirtti.
Gerasimov ayrıca Krasnoarmeysk ameliyatı sırasında başarılar sergileyen askerlere devlet ödülleri takdim etti.