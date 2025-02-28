Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayında çağrıda bulundu: Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeli

Türkiye
Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ayçiçek yağının içerisine mum boyamak için kullanılan boya ilave ederek zeytinyağı olarak satıyorlar'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Soma’da kamu görevlileri için hapis talebi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-canli-yayinda-cagrida-bulundu-devlet-bahceli-nobel-baris-odulune-aday-1094052847.html
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayında çağrıda bulundu: Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeli
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayında çağrıda bulundu: Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeli
Sputnik Türkiye
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.
2025-02-28T06:52+0300
2025-02-28T06:52+0300
türki̇ye
mehmet akif ersoy
abd
pkk
mhp
habertürk tv
nobel barış ödülü
türkiye
devlet bahçeli
abdullah öcalan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/16/1045030383_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_4d14591926465fba69a88e5d31907007.jpg
İmralı’yı üçüncü kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, gerçekleştirdikleri temasların ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan’ın, "PKK kendini lağvetmeli. Tüm gruplar silah bırakarak kendini feshetsin" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu açıklama, siyasi ve toplumsal kesimlerde geniş yankı uyandırdı.Mehmet Akif Ersoy’dan canlı yayında çarpıcı öneriHabertürk TV Ana Haber Bülteni’nde konuşan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, daha önce Öcalan’a yaptığı "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin" çağrısını hatırlattı.Ersoy, Bahçeli’nin bu sözlerinin önemine vurgu yaparak, "Bunun bitmesine yol açacak büyük adımı, büyük de risk alarak attığı için, bizim artık bir arada olmamıza atıf yapan, çağrıyı yapması hasebiyle, neden Nobel Barış Ödülü Sayın Bahçeli’ye verilmesin?" ifadelerini kullandı.'Tarihi çağrı uluslararası boyutta değerlendirilmeli'Ersoy, Bahçeli’nin bu çıkışının sadece Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. MHP camiası içinde bile bu sözlerin büyük yankı uyandırdığını ifade eden Ersoy, "Sayın Bahçeli bu cümleyi kurduğunda MHP’liler bile durup 'Biz bunu nasıl anlatacağız?' dediler. Ancak bu tarihi bir çağrıydı ve Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gündeme gelmeli" dedi.Uluslararası tepkiler bekleniyorPKK’ya silah bırakma çağrısı ve Mehmet Akif Ersoy’un Nobel önerisi, siyasi arenada farklı değerlendirmelere yol açarken, ilerleyen günlerde konuyla ilgili uluslararası tepkilerin nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle Avrupa ve ABD’nin bu sürece nasıl yaklaşacağı önemli bir soru işareti olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/mhp-fatih-erbakan-ile-gorusme-talebi-geri-cekildi-1094050609.html
türki̇ye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/16/1045030383_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_9195a03fa4bd6243406cd4198ad629e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet akif ersoy, devlet bahçeli nobel, bahçeli nobel barış ödülü, pkk silah bırakma, abdullah öcalan silah bırakma çağrısı, mehmet akif ersoy canlı yayın, habertürk tv mehmet akif ersoy, devlet bahçeli pkk açıklaması, pkk kendini lağvetmeli, abdullah öcalan son açıklaması, nobel barış ödülü türkiye, devlet bahçeli açıklamaları, mehmet akif ersoy habertürk, pkk silah bırakıyor mu, abdullah öcalan son mesajı, dem parti imralı ziyareti, imralı görüşmeleri, nobel ödülü bahçeli, devlet bahçeli öcalan açıklaması, mehmet akif ersoy pkk açıklaması, abdullah öcalan nobel, mehmet akif ersoy devlet bahçeli
mehmet akif ersoy, devlet bahçeli nobel, bahçeli nobel barış ödülü, pkk silah bırakma, abdullah öcalan silah bırakma çağrısı, mehmet akif ersoy canlı yayın, habertürk tv mehmet akif ersoy, devlet bahçeli pkk açıklaması, pkk kendini lağvetmeli, abdullah öcalan son açıklaması, nobel barış ödülü türkiye, devlet bahçeli açıklamaları, mehmet akif ersoy habertürk, pkk silah bırakıyor mu, abdullah öcalan son mesajı, dem parti imralı ziyareti, imralı görüşmeleri, nobel ödülü bahçeli, devlet bahçeli öcalan açıklaması, mehmet akif ersoy pkk açıklaması, abdullah öcalan nobel, mehmet akif ersoy devlet bahçeli

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayında çağrıda bulundu: Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeli

06:52 28.02.2025
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
Abone ol
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından dikkat çeken bir öneride bulundu. Ersoy, canlı yayında yaptığı açıklamada, tarihi çağrıyı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini söyledi.
İmralı’yı üçüncü kez ziyaret eden DEM Parti heyeti, gerçekleştirdikleri temasların ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan’ın, "PKK kendini lağvetmeli. Tüm gruplar silah bırakarak kendini feshetsin" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu açıklama, siyasi ve toplumsal kesimlerde geniş yankı uyandırdı.

Mehmet Akif Ersoy’dan canlı yayında çarpıcı öneri

Habertürk TV Ana Haber Bülteni’nde konuşan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, daha önce Öcalan’a yaptığı "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin" çağrısını hatırlattı.
Ersoy, Bahçeli’nin bu sözlerinin önemine vurgu yaparak, "Bunun bitmesine yol açacak büyük adımı, büyük de risk alarak attığı için, bizim artık bir arada olmamıza atıf yapan, çağrıyı yapması hasebiyle, neden Nobel Barış Ödülü Sayın Bahçeli’ye verilmesin?" ifadelerini kullandı.

'Tarihi çağrı uluslararası boyutta değerlendirilmeli'

Ersoy, Bahçeli’nin bu çıkışının sadece Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. MHP camiası içinde bile bu sözlerin büyük yankı uyandırdığını ifade eden Ersoy, "Sayın Bahçeli bu cümleyi kurduğunda MHP’liler bile durup 'Biz bunu nasıl anlatacağız?' dediler. Ancak bu tarihi bir çağrıydı ve Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gündeme gelmeli" dedi.

Uluslararası tepkiler bekleniyor

PKK’ya silah bırakma çağrısı ve Mehmet Akif Ersoy’un Nobel önerisi, siyasi arenada farklı değerlendirmelere yol açarken, ilerleyen günlerde konuyla ilgili uluslararası tepkilerin nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle Avrupa ve ABD’nin bu sürece nasıl yaklaşacağı önemli bir soru işareti olarak görülüyor.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
POLİTİKA
MHP: Fatih Erbakan ile görüşme talebi geri çekildi
Dün, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала