Galatasaray, Monaco maçının kadrosunu duyurdu

Galatasaray, Monaco'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ilk 11’ini açıkladı. Sahaya çıkacak kadroda yedekler dikkat çekti. 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco maçının kadrosunu duyurdu.Açıklanan kadroya göre; Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim (Kaptan), Osimhen, Barış sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkacak.Yedekler ise Batuhan, Günay, Icardi, Yunus, Berkan, Ahmed, Yusuf, Dağhan, Ege, Eyüp, Furkan ve Çağrı oldu.

