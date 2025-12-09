https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/galatasaray-monaco-macinin-kadrosunu-duyurdu-1101669123.html
Galatasaray, Monaco maçının kadrosunu duyurdu
09.12.2025
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco maçının kadrosunu duyurdu.Açıklanan kadroya göre; Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim (Kaptan), Osimhen, Barış sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkacak.Yedekler ise Batuhan, Günay, Icardi, Yunus, Berkan, Ahmed, Yusuf, Dağhan, Ege, Eyüp, Furkan ve Çağrı oldu.
