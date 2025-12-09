Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/elektrikli-arac-sarjinda-yeni-duzenleme-tarife-degisikligi-geliyor-1101657458.html
Elektrikli araç şarjında yeni düzenleme: Tarife değişikliği geliyor
Elektrikli araç şarjında yeni düzenleme: Tarife değişikliği geliyor
Sputnik Türkiye
EPDK, elektrikli araçlar için şarj hizmetlerinde esnek fiyatlandırmayı devreye alacak yeni düzenlemeyi hazırladı. Buna göre şarj istasyonlarında belirli saat... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T14:50+0300
2025-12-09T14:50+0300
ekonomi̇
elektrikli otomobil
şarj
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101657302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dcb5dc595a7a350d7a5fd111ebbf1fc5.jpg
Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de altyapıyı güçlendirmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir düzenleme hazırladı. Yapılacak değişikliklerle Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamlı şekilde güncellenecek.EPDK, şarj istasyonlarında daha erişilebilir, rekabetçi ve kullanıcı odaklı bir yapıyı hedefliyor.Saat ve konuma göre şarj indirimi dönemiTaslak düzenlemeye göre şarj istasyonlarında esnek fiyatlandırma modeline geçilecek. Böylece işletmeler:kullanıcılara indirim uygulayabilecek.Bu adımla fiyat rekabetinin artması ve kullanıcıların daha avantajlı tarifelere erişmesi amaçlanıyor.Lisans şartları değişiyor: Coğrafi yaygınlık zorunlu olacakYeni düzenlemeyle birlikte:sahip olması zorunlu hale geliyor.Mevcut işletmeler için bu şartlara uyum sağlamaları amacıyla bir yıllık geçiş süreci tanınacak.Mobil şarj istasyonlarına izin genişliyorElektrikli araç sahiplerinin yoğun dönemlerde yaşadığı erişim sorunlarının giderilmesi için, mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesi sağlanacak. Bu sayede acil ihtiyaçlarda hızlı çözümler sunulabilecek.Roaming anlaşmaları güçlendiriliyorDüzenlemenin önemli başlıklarından biri de ortak ağ (roaming) uygulamaları.Buna göre şirketler arasında yapılan roaming sözleşmeleri artık EPDK’ya bildirim kapsamında olacak. Böylece farklı şarj ağlarının birbirine entegre olması ve kullanıcıların tüm istasyonları erişilebilir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.1 Temmuz 2026’da hızlı şarj istasyonlarına kredi kartı zorunluluğuYeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların ödeme seçenekleri genişletiliyor.1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az bir kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale gelecek.Batarya doluluğu yüzde 85’i aşınca şarj sonlandırılabilecekVerimlilik için önemli bir düzenleme de batarya yönetimine ilişkin. Taslağa göre:Bu sayede hem şebeke kapasitesi verimli kullanılacak hem de kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.Çağrı merkezi zorunlu olacak, yazılım güvenliği artırılacakHizmet kalitesinin artırılması amacıyla:Ayrıca istasyonlarda hem şarj ağı işletmecisi hem de istasyon işletmecisi markasına yer verilebilecek.EPDK'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor.Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/yollarda-yeni-donem-basliyor-baklava-dilimli-trafik-tabelasi-tanitildi-1101622014.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101657302_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_823c9b1be8d2a3099f48c8fc31602f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elektrikli otomobil, şarj, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrikli otomobil, şarj, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

Elektrikli araç şarjında yeni düzenleme: Tarife değişikliği geliyor

14:50 09.12.2025
© AAElektrikli otomobil
Elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© AA
Abone ol
EPDK, elektrikli araçlar için şarj hizmetlerinde esnek fiyatlandırmayı devreye alacak yeni düzenlemeyi hazırladı. Buna göre şarj istasyonlarında belirli saat ve konumlarda indirim yapılabilecek, mobil istasyonlar yaygınlaşacak, otoyollardaki hızlı şarj noktalarına kredi kartı zorunluluğu gelecek.
Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de altyapıyı güçlendirmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir düzenleme hazırladı. Yapılacak değişikliklerle Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamlı şekilde güncellenecek.
EPDK, şarj istasyonlarında daha erişilebilir, rekabetçi ve kullanıcı odaklı bir yapıyı hedefliyor.

Saat ve konuma göre şarj indirimi dönemi

Taslak düzenlemeye göre şarj istasyonlarında esnek fiyatlandırma modeline geçilecek. Böylece işletmeler:
Belirli saatlerde,
Belirli konumlarda
kullanıcılara indirim uygulayabilecek.
Bu adımla fiyat rekabetinin artması ve kullanıcıların daha avantajlı tarifelere erişmesi amaçlanıyor.

Lisans şartları değişiyor: Coğrafi yaygınlık zorunlu olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte:
Lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine,
Ülke genelinde coğrafi yaygınlığa
sahip olması zorunlu hale geliyor.
Mevcut işletmeler için bu şartlara uyum sağlamaları amacıyla bir yıllık geçiş süreci tanınacak.

Mobil şarj istasyonlarına izin genişliyor

Elektrikli araç sahiplerinin yoğun dönemlerde yaşadığı erişim sorunlarının giderilmesi için, mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesi sağlanacak. Bu sayede acil ihtiyaçlarda hızlı çözümler sunulabilecek.

Roaming anlaşmaları güçlendiriliyor

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri de ortak ağ (roaming) uygulamaları.
Buna göre şirketler arasında yapılan roaming sözleşmeleri artık EPDK’ya bildirim kapsamında olacak. Böylece farklı şarj ağlarının birbirine entegre olması ve kullanıcıların tüm istasyonları erişilebilir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

1 Temmuz 2026’da hızlı şarj istasyonlarına kredi kartı zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların ödeme seçenekleri genişletiliyor.
1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az bir kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale gelecek.

Batarya doluluğu yüzde 85’i aşınca şarj sonlandırılabilecek

Verimlilik için önemli bir düzenleme de batarya yönetimine ilişkin. Taslağa göre:
Batarya doluluğu yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işlemi otomatik sonlandırılabilecek,
Güç yönetimi uygulamaları yasal zemine oturtulacak.
Bu sayede hem şebeke kapasitesi verimli kullanılacak hem de kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

Çağrı merkezi zorunlu olacak, yazılım güvenliği artırılacak

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla:
Şarj ağı işletmecilerine çağrı merkezi kurma veya işletme zorunluluğu,
Yazılım sistemlerine ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası şartı getiriliyor.
Ayrıca istasyonlarda hem şarj ağı işletmecisi hem de istasyon işletmecisi markasına yer verilebilecek.
EPDK'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor.

Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.
Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
DÜNYA
Yollarda yeni dönem başlıyor: 'Baklava dilimli' trafik tabelası tanıtıldı
Dün, 13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала