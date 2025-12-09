https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/elektrikli-arac-sarjinda-yeni-duzenleme-tarife-degisikligi-geliyor-1101657458.html

Elektrikli araç şarjında yeni düzenleme: Tarife değişikliği geliyor

EPDK, elektrikli araçlar için şarj hizmetlerinde esnek fiyatlandırmayı devreye alacak yeni düzenlemeyi hazırladı. Buna göre şarj istasyonlarında belirli saat... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de altyapıyı güçlendirmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir düzenleme hazırladı. Yapılacak değişikliklerle Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamlı şekilde güncellenecek.EPDK, şarj istasyonlarında daha erişilebilir, rekabetçi ve kullanıcı odaklı bir yapıyı hedefliyor.Saat ve konuma göre şarj indirimi dönemiTaslak düzenlemeye göre şarj istasyonlarında esnek fiyatlandırma modeline geçilecek. Böylece işletmeler:kullanıcılara indirim uygulayabilecek.Bu adımla fiyat rekabetinin artması ve kullanıcıların daha avantajlı tarifelere erişmesi amaçlanıyor.Lisans şartları değişiyor: Coğrafi yaygınlık zorunlu olacakYeni düzenlemeyle birlikte:sahip olması zorunlu hale geliyor.Mevcut işletmeler için bu şartlara uyum sağlamaları amacıyla bir yıllık geçiş süreci tanınacak.Mobil şarj istasyonlarına izin genişliyorElektrikli araç sahiplerinin yoğun dönemlerde yaşadığı erişim sorunlarının giderilmesi için, mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesi sağlanacak. Bu sayede acil ihtiyaçlarda hızlı çözümler sunulabilecek.Roaming anlaşmaları güçlendiriliyorDüzenlemenin önemli başlıklarından biri de ortak ağ (roaming) uygulamaları.Buna göre şirketler arasında yapılan roaming sözleşmeleri artık EPDK’ya bildirim kapsamında olacak. Böylece farklı şarj ağlarının birbirine entegre olması ve kullanıcıların tüm istasyonları erişilebilir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.1 Temmuz 2026’da hızlı şarj istasyonlarına kredi kartı zorunluluğuYeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların ödeme seçenekleri genişletiliyor.1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az bir kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale gelecek.Batarya doluluğu yüzde 85’i aşınca şarj sonlandırılabilecekVerimlilik için önemli bir düzenleme de batarya yönetimine ilişkin. Taslağa göre:Bu sayede hem şebeke kapasitesi verimli kullanılacak hem de kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.Çağrı merkezi zorunlu olacak, yazılım güvenliği artırılacakHizmet kalitesinin artırılması amacıyla:Ayrıca istasyonlarda hem şarj ağı işletmecisi hem de istasyon işletmecisi markasına yer verilebilecek.EPDK'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor.Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.

