Bakan Bayraktar: Elektrik faturalarındaki destek yeniden düşebilir

Bakan Bayraktar: Elektrik faturalarındaki destek yeniden düşebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mesken abonelerinde 4 bin kilovatsaat olarak belirlen yıllık elektrik tüketim sınırının bir sonraki yıl... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen '15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mesken abonelerinde 2026 yılı için 4 bin kilovatsaat olarak belirlenen yıllık elektrik tüketim sınırının bir yıl sonra bir kademe daha düşürülebileceğini belirtti. EPDK geçtiğimiz günlerde elektrik tüketim limitini 5 bin kilovatsaatten düşürmüştü. Düzenlemeyle yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelere devlet desteği kesileceği belirtilmişti. Bir kademe daha düşürebilirizBakan Bayraktar, EPDK'nın mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 1 Ocak 2026'dan itibaren 4 bin kilovatsaat olarak belirlediğini hatırlatarak "Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha düşürebiliriz" dedi.Dünya'nın haberine göre, Türkiye'nin gaz ve elektrik sübvansiyonu için 2023 ve 2024 yıllarında, yaklaşık 30 milyar dolara karşılık gelen 1 trilyon lira harcadığını belirten Bayraktar, elektriğe benzer bir sistemi doğalgaz için de düşündüklerini tekrar ifade etti. Bayraktar, "SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz" diye konuştu.Ne olmuştu?

