Elektrik faturasında yeni dönem: Yüksek tüketimli abonelere destek kaldırıldı
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Karara göre, aylık faturası yaklaşık 984 TL... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. Düzenlemenin, toplam abone sayısının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyeceği tahmin ediliyor.Enerji yönetimi, düzenlemenin enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve daha düşük gelirli hanelere desteğin hedefli şekilde sürdürülmesini amaçladığını bildirdi.
Elektrik faturasında yeni dönem: Yüksek tüketimli abonelere destek kaldırıldı
00:34 31.10.2025 (güncellendi: 00:56 31.10.2025)
