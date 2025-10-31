Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/elektrik-faturasinda-yeni-donem-yuksek-tuketimli-abonelere-destek-kaldirildi-1100633458.html
Elektrik faturasında yeni dönem: Yüksek tüketimli abonelere destek kaldırıldı
Elektrik faturasında yeni dönem: Yüksek tüketimli abonelere destek kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Karara göre, aylık faturası yaklaşık 984 TL... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T00:34+0300
2025-10-31T00:56+0300
ekonomi̇
resmî gazete
elektrik
elektrik teli
elektrik hattı
elektrik faturası
türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş)
elektrik zammı
elektrik santrali
elektrik kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_cf526c5b7875cac52caacf1e18bcebdd.jpg
Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. Düzenlemenin, toplam abone sayısının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyeceği tahmin ediliyor.Enerji yönetimi, düzenlemenin enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve daha düşük gelirli hanelere desteğin hedefli şekilde sürdürülmesini amaçladığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/epdkdan-yeni-duzenleme-elektrik-kesintilerinde-olusan-tazminat-faturadan-dusecek-1100230621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_67:0:574:380_1920x0_80_0_0_fbbcaf07055b64485c912013c3625fdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
resmî gazete, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik faturası, türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş), elektrik zammı, elektrik santrali, elektrik kesintisi
resmî gazete, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik faturası, türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş), elektrik zammı, elektrik santrali, elektrik kesintisi

Elektrik faturasında yeni dönem: Yüksek tüketimli abonelere destek kaldırıldı

00:34 31.10.2025 (güncellendi: 00:56 31.10.2025)
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AA
Abone ol
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Karara göre, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler destek kapsamının dışında bırakıldı.
Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.
Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. Düzenlemenin, toplam abone sayısının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyeceği tahmin ediliyor.
Enerji yönetimi, düzenlemenin enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve daha düşük gelirli hanelere desteğin hedefli şekilde sürdürülmesini amaçladığını bildirdi.
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
EKONOMİ
EPDK'dan yeni düzenleme: Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek
16 Ekim, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала