https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/oda-baskani-izah-etti-elektrik-faturasinda-destek-limiti-nasil-hesaplaniyor-hangi-cihazlar-en-fazla-1101542178.html

Oda Başkanı izah etti: Elektrik faturasında destek limiti nasıl hesaplanıyor? Hangi cihazlar en fazla tüketiyor?

Oda Başkanı izah etti: Elektrik faturasında destek limiti nasıl hesaplanıyor? Hangi cihazlar en fazla tüketiyor?

Sputnik Türkiye

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'in üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak. Peki süreç nasıl işliyor? Limiti... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T13:27+0300

2025-12-04T13:27+0300

2025-12-04T14:13+0300

görüş

elektrik mühendisleri odası (emo)

elektrik faturası

fatura devlet desteği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090464076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae2926bb41eb257c93cc3aafcdd63bae.jpg

Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. EMO Başkanı Mahir Ulutaş, Sputnik Türkiye'ye elektrik faturasında devlet desteği limitini ve tüm merak edilenleri tek tek açıkladı.'Geçen yılın toplamına bakılacak'Geçen yılın toplamında yeni devlet desteği limiti olan 4 bin kWh'in geçilmesi durumunda desteğin sona ereceğini ifade eden EMO Başkanı Ulutaş, kararın açıklanma zamanlamasını eleştirerek şunları kaydetti: 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketimi ölçüldüOda olarak 4 kişilik bir hanenin elektrik kullanımını ölçtüklerini vurgulayan Ulutaş “EMO olarak bizim yaptığımız hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama, yani insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için minimum tüketimi, aylık 230 kWh denk geliyor. Bunu da 12 ile çarparsak 2760 kWh zaten 4 kişilik bir ailenin minimum tüketimi kullanımı. Dolayısıyla 4000 kWh'lik sınır artık 4 kişilik bir ailenin tüketimlerini yaklaşmış durumda” diyor.Klima ve ısıtma cihazı kullananlar dikkat Isıtma ve soğutmada klima veya elektrikli ısıtıcı kullananlara dikkat çeken Mahir Ulutaş, “Özellikle Ege, Akdeniz gibi bölgelerdeki vatandaşların ısıtma ve soğutma için elektrikli cihaz kullandığı durumlarda ya da elektrikli araçlarını kendi evinde şarj edecek vatandaşlarımız da bu sınırı çok rahatlıkla bunu aşacakları bir gerçek” diyor ve uyarıyor:'Evde bakım yapılan hastaların cihazları varsa bunu belgeleyin'Evde hasta bakılan haneler için mevzuatta istisna olduğunu belirten Ulutaş “Bir kere şunu vurgulayalım; mevzuatta yatalak hastası olup da evde bakım görmesi gerekenler için bir istisna var. Örneğin ‘benim yatalak hastam var, elektrikli birtakım diyaliz makinesi gibi ya da aspiratör gibi birtakım ekipmanları sürekli kullanmam gerekiyor’ diye belgelediğinizde, elektrik dağıtım şirketine başvurduğunuzda bu kapsamdan çıkmıyorsunuz” diye açıklıyor.Elektrik tasarrufu için bu detaya dikkatElektrik kullanımında tasarruf etmek için önemli bir püf noktasını açıklayan EMO Başkanı şunları açıkladı:Ulutaş çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli ocak gibi cihazların en çok elektrik yakan cihazlar olduğuna dikkat çekerek bu cihazların A ve A plus denilen ekonomik ve verimli modda çalıştırılmasını tavsiye ediyor.Elektrikli ısıtıcılara dikkat: Elektriği yutuyor“Özellikle en çok elektrik tüketen cihazlardan biri de ısınma amaçlı infrared ısıtıcılar, elektrikli ısıtma cihazları da deniyor. Elektrikli kalorifer yine böyle bir cihazlardan, kesinlikle tercih edilmemesi lazım yoksa 4000 kWh'ı kesin geçersiniz” diyen Mahir Ulutaş, şöyle bir örnek veriyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/siniri-asanlara-mesajlar-gitmeye-basladi-elektrik-faturasinda-limit-altinda-kalmak-icin-ne-yapmali--1101257812.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Beril Sönmez https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098084389_301:0:2348:2047_100x100_80_0_0_676df02d19f2d9e22d9a7ed1b4f0ef63.png

elektrik mühendisleri odası (emo), elektrik faturası, fatura devlet desteği