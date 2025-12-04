https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/oda-baskani-izah-etti-elektrik-faturasinda-destek-limiti-nasil-hesaplaniyor-hangi-cihazlar-en-fazla-1101542178.html
Oda Başkanı izah etti: Elektrik faturasında destek limiti nasıl hesaplanıyor? Hangi cihazlar en fazla tüketiyor?
Oda Başkanı izah etti: Elektrik faturasında destek limiti nasıl hesaplanıyor? Hangi cihazlar en fazla tüketiyor?
Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'in üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026'dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.
Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. EMO Başkanı Mahir Ulutaş, Sputnik Türkiye'ye elektrik faturasında devlet desteği limitini ve tüm merak edilenleri tek tek açıkladı.'Geçen yılın toplamına bakılacak'Geçen yılın toplamında yeni devlet desteği limiti olan 4 bin kWh'in geçilmesi durumunda desteğin sona ereceğini ifade eden EMO Başkanı Ulutaş, kararın açıklanma zamanlamasını eleştirerek şunları kaydetti: 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketimi ölçüldüOda olarak 4 kişilik bir hanenin elektrik kullanımını ölçtüklerini vurgulayan Ulutaş “EMO olarak bizim yaptığımız hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama, yani insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için minimum tüketimi, aylık 230 kWh denk geliyor. Bunu da 12 ile çarparsak 2760 kWh zaten 4 kişilik bir ailenin minimum tüketimi kullanımı. Dolayısıyla 4000 kWh'lik sınır artık 4 kişilik bir ailenin tüketimlerini yaklaşmış durumda” diyor.Klima ve ısıtma cihazı kullananlar dikkat Isıtma ve soğutmada klima veya elektrikli ısıtıcı kullananlara dikkat çeken Mahir Ulutaş, “Özellikle Ege, Akdeniz gibi bölgelerdeki vatandaşların ısıtma ve soğutma için elektrikli cihaz kullandığı durumlarda ya da elektrikli araçlarını kendi evinde şarj edecek vatandaşlarımız da bu sınırı çok rahatlıkla bunu aşacakları bir gerçek” diyor ve uyarıyor:'Evde bakım yapılan hastaların cihazları varsa bunu belgeleyin'Evde hasta bakılan haneler için mevzuatta istisna olduğunu belirten Ulutaş “Bir kere şunu vurgulayalım; mevzuatta yatalak hastası olup da evde bakım görmesi gerekenler için bir istisna var. Örneğin ‘benim yatalak hastam var, elektrikli birtakım diyaliz makinesi gibi ya da aspiratör gibi birtakım ekipmanları sürekli kullanmam gerekiyor’ diye belgelediğinizde, elektrik dağıtım şirketine başvurduğunuzda bu kapsamdan çıkmıyorsunuz” diye açıklıyor.Elektrik tasarrufu için bu detaya dikkatElektrik kullanımında tasarruf etmek için önemli bir püf noktasını açıklayan EMO Başkanı şunları açıkladı:Ulutaş çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli ocak gibi cihazların en çok elektrik yakan cihazlar olduğuna dikkat çekerek bu cihazların A ve A plus denilen ekonomik ve verimli modda çalıştırılmasını tavsiye ediyor.Elektrikli ısıtıcılara dikkat: Elektriği yutuyor“Özellikle en çok elektrik tüketen cihazlardan biri de ısınma amaçlı infrared ısıtıcılar, elektrikli ısıtma cihazları da deniyor. Elektrikli kalorifer yine böyle bir cihazlardan, kesinlikle tercih edilmemesi lazım yoksa 4000 kWh'ı kesin geçersiniz” diyen Mahir Ulutaş, şöyle bir örnek veriyor:
Oda Başkanı izah etti: Elektrik faturasında destek limiti nasıl hesaplanıyor? Hangi cihazlar en fazla tüketiyor?
13:27 04.12.2025 (güncellendi: 14:13 04.12.2025)
Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'in üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak. Peki süreç nasıl işliyor? Limiti geçtiğimizi nasıl anlayacağız? Günlük yaşamda hangi cihazlar en fazla elektrik tüketiyor? Merak edilenleri Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş yanıtladı.
Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan aboneler
, 1 Ocak 2026
’dan itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.
Yeni sınırla birlikte, aylık faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde olan tüketiciler, destek kapsamı dışında kalacak. EMO Başkanı Mahir Ulutaş, Sputnik Türkiye'ye elektrik faturasında devlet desteği limitini ve tüm merak edilenleri tek tek açıkladı.
'Geçen yılın toplamına bakılacak'
Geçen yılın toplamında yeni devlet desteği limiti olan 4 bin kWh'in geçilmesi durumunda desteğin sona ereceğini ifade eden EMO Başkanı Ulutaş, kararın açıklanma zamanlamasını eleştirerek şunları kaydetti:
“Kasım aralık gibi açıklanıp hemen ocakta uygulanıyor olması kamu yararı taşımıyor. Açıklama tarihi itibariyle halka aslında bir önlem alma imkanı vermeyen bir uygulama haline geliyor. Çünkü sizin bir önceki yıllık tüketiminize bakarak sizi ulusal tarifeden çıkarıp son kaynak tebliğ kapsamına alıyorlar. Yıllık tüketim bazı olduğu için bir önceki yıllık tüketiminin tutarı, bir sonraki yıl için baz olacağından halka önlem alma imkanı şansı vermiyor.”
4 kişilik bir ailenin elektrik tüketimi ölçüldü
Oda olarak 4 kişilik bir hanenin elektrik kullanımını ölçtüklerini vurgulayan Ulutaş “EMO olarak bizim yaptığımız hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama, yani insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için minimum tüketimi, aylık 230 kWh denk geliyor. Bunu da 12 ile çarparsak 2760 kWh zaten 4 kişilik bir ailenin minimum tüketimi kullanımı. Dolayısıyla 4000 kWh'lik sınır artık 4 kişilik bir ailenin tüketimlerini yaklaşmış durumda” diyor.
Klima ve ısıtma cihazı kullananlar dikkat
Isıtma ve soğutmada klima veya elektrikli ısıtıcı kullananlara dikkat çeken Mahir Ulutaş, “Özellikle Ege, Akdeniz gibi bölgelerdeki vatandaşların ısıtma ve soğutma için elektrikli cihaz kullandığı durumlarda ya da elektrikli araçlarını kendi evinde şarj edecek vatandaşlarımız da bu sınırı çok rahatlıkla bunu aşacakları bir gerçek” diyor ve uyarıyor:
“Geriye dönüp bir yıllık faturanıza bakıyor, tüketiminize bakıyor, 4000 kWh’i geçtiyseniz size artık bir sonraki ay serbest tüketici olarak borsadan fiyat veriliyor. Yani geriye dönüp bir yıllığına bakıyor. Örnek vermek gerekirse Şubat'ta sizin Ocak da dahil olmak üzere geriye dönük 12 aya bakıyor.”
“Takvim yılı gibi düşünmeyin. Mart ayında diyelim ki sizin bir önceki yılın mart ayından bu yılın Şubat'ına kadar olan 12 ayınıza bakıyor. Sürekli bu 12 ay, her ay ileriye doğru kayıyor.”
'Evde bakım yapılan hastaların cihazları varsa bunu belgeleyin'
Evde hasta bakılan haneler için mevzuatta istisna olduğunu belirten Ulutaş “Bir kere şunu vurgulayalım; mevzuatta yatalak hastası olup da evde bakım görmesi gerekenler için bir istisna var. Örneğin ‘benim yatalak hastam var, elektrikli birtakım diyaliz makinesi gibi ya da aspiratör gibi birtakım ekipmanları sürekli kullanmam gerekiyor’ diye belgelediğinizde, elektrik dağıtım şirketine başvurduğunuzda bu kapsamdan çıkmıyorsunuz” diye açıklıyor.
Elektrik tasarrufu için bu detaya dikkat
Elektrik kullanımında tasarruf etmek için önemli bir püf noktasını açıklayan EMO Başkanı şunları açıkladı:
“Evde kullanılan elektrikli cihazlarda iki şeyi ayırmak lazım birbirinden. Birincisi sizin yüksek güçlü, yani birim zamanda yüksek enerji tüketen ekipmanlarımız, daha çok işte ütü, fırın gibi rezistanslı ekipmanlar. Ancak kullandığımız enerji, güç çarpı zamanla ilişkili yani ne kadar süre kullandığınızla ilişkili. Dolayısıyla ütü ve fırın gibi yüksek güçlü ancak görece az zamanda kullanılan ekipmanların toplam tüketime etkisi daha sınırlı tabii. Ancak bu ekipmanları yüksek güçlü oldukları için mutlaka sınırlı zamanda, sürede kullanmak gerekir. Örneğin ütüyü fişte bırakmamak gibi”
Ulutaş çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli ocak gibi cihazların en çok elektrik yakan cihazlar olduğuna dikkat çekerek bu cihazların A ve A plus denilen ekonomik ve verimli modda çalıştırılmasını tavsiye ediyor.
Elektrikli ısıtıcılara dikkat: Elektriği yutuyor
“Özellikle en çok elektrik tüketen cihazlardan biri de ısınma amaçlı infrared ısıtıcılar, elektrikli ısıtma cihazları da deniyor. Elektrikli kalorifer yine böyle bir cihazlardan, kesinlikle tercih edilmemesi lazım yoksa 4000 kWh'ı kesin geçersiniz” diyen Mahir Ulutaş, şöyle bir örnek veriyor:
“Yılın 3 ayı sadece 4 saat 2 odanızı klimayla soğutsanız, yine aynı şekilde 2 odanızı yılın 3 ayı günde 4 saat elektrikli ısıtıcıyla ısıtsanız, 5 bin 300 kWh’e denk geliyor. Sınırı geçme riskiniz var.”