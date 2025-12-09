https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/avustralyada-16-yas-alti-cocuklara-yonelik-sosyal-medya-yasagi-yururluge-girdi-1101659679.html

Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi

Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı. Avustralya hükümeti, geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarını kapsayan... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T16:15+0300

2025-12-09T16:15+0300

2025-12-09T16:18+0300

dünya

avustralya

facebook

instagram

tiktok

x

snapchat

reddit

sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190998_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbde2ce7b82fc889751322dbe7f20de4.jpg

Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı resmen yürürlüğe girdi. Dünyada ilk kez uygulanan sosyal medya yasağı Avustralya'daki 16 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon çocuğu etkiledi.Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ve mevcut hesapların da kapatılmasını zorunlu kılan dünyanın ilk yasasını yürürlüğe sokacağını geçtiğim günlerde açıklamıştı. Düzenleme, 10 Aralık itibarıyla Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformların çocukların hesaplarını engellemesini şart koşuyor.Malezya da Avustralya'yı örnek aldıAvustralya'nın sosyal medya yasağı adımının ardından Malezya da, 2026 yılından itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacağını duyurdu. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, Ocak 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/malezyadan-cocuklari-koruma-hamlesi-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1101216801.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, facebook, instagram, tiktok, x, snapchat, reddit, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi