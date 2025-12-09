https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/avustralyada-16-yas-alti-cocuklara-yonelik-sosyal-medya-yasagi-yururluge-girdi-1101659679.html
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi
Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı.
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı resmen yürürlüğe girdi. Dünyada ilk kez uygulanan sosyal medya yasağı Avustralya'daki 16 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon çocuğu etkiledi.Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ve mevcut hesapların da kapatılmasını zorunlu kılan dünyanın ilk yasasını yürürlüğe sokacağını geçtiğim günlerde açıklamıştı. Düzenleme, 10 Aralık itibarıyla Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformların çocukların hesaplarını engellemesini şart koşuyor.Malezya da Avustralya'yı örnek aldıAvustralya'nın sosyal medya yasağı adımının ardından Malezya da, 2026 yılından itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacağını duyurdu. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, Ocak 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak.
Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı. Avustralya hükümeti, geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarını kapsayan düzenlemenin 10 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı resmen yürürlüğe girdi. Dünyada ilk kez uygulanan sosyal medya yasağı Avustralya'daki 16 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon çocuğu etkiledi.
Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ve mevcut hesapların da kapatılmasını zorunlu kılan dünyanın ilk yasasını yürürlüğe sokacağını geçtiğim günlerde açıklamıştı. Düzenleme, 10 Aralık itibarıyla Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformların çocukların hesaplarını engellemesini şart koşuyor.
Malezya da Avustralya'yı örnek aldı
Avustralya'nın sosyal medya yasağı adımının ardından Malezya da, 2026 yılından itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacağını duyurdu. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, Ocak 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak.