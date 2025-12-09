Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/avustralyada-16-yas-alti-cocuklara-yonelik-sosyal-medya-yasagi-yururluge-girdi-1101659679.html
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı. Avustralya hükümeti, geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarını kapsayan... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T16:15+0300
2025-12-09T16:18+0300
dünya
avustralya
facebook
instagram
tiktok
x
snapchat
reddit
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190998_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbde2ce7b82fc889751322dbe7f20de4.jpg
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı resmen yürürlüğe girdi. Dünyada ilk kez uygulanan sosyal medya yasağı Avustralya'daki 16 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon çocuğu etkiledi.Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ve mevcut hesapların da kapatılmasını zorunlu kılan dünyanın ilk yasasını yürürlüğe sokacağını geçtiğim günlerde açıklamıştı. Düzenleme, 10 Aralık itibarıyla Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformların çocukların hesaplarını engellemesini şart koşuyor.Malezya da Avustralya'yı örnek aldıAvustralya'nın sosyal medya yasağı adımının ardından Malezya da, 2026 yılından itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacağını duyurdu. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, Ocak 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/malezyadan-cocuklari-koruma-hamlesi-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1101216801.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190998_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2310e38208cb053106d7d04d7f7aa902.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya, facebook, instagram, tiktok, x, snapchat, reddit, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi
avustralya, facebook, instagram, tiktok, x, snapchat, reddit, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi

16:15 09.12.2025 (güncellendi: 16:18 09.12.2025)
© AAÇocuk sosyal medya
Çocuk sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© AA
Abone ol
Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı. Avustralya hükümeti, geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarını kapsayan düzenlemenin 10 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı resmen yürürlüğe girdi. Dünyada ilk kez uygulanan sosyal medya yasağı Avustralya'daki 16 yaş altındaki yaklaşık 5 milyon çocuğu etkiledi.
Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ve mevcut hesapların da kapatılmasını zorunlu kılan dünyanın ilk yasasını yürürlüğe sokacağını geçtiğim günlerde açıklamıştı. Düzenleme, 10 Aralık itibarıyla Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformların çocukların hesaplarını engellemesini şart koşuyor.

Malezya da Avustralya'yı örnek aldı

Avustralya'nın sosyal medya yasağı adımının ardından Malezya da, 2026 yılından itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacağını duyurdu. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, Ocak 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
YAŞAM
Malezya'dan çocukları koruma hamlesi: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
23 Kasım, 13:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала