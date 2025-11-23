https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/malezyadan-cocuklari-koruma-hamlesi-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-geliyor-1101216801.html
Malezya'dan çocukları koruma hamlesi: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Malezya, çocukların çevrim içi ortamdaki güvenliğini artırmak için önemli bir adım atıyor. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak. Bu karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan Çevrim içi Güvenlik Yasası kapsamındaki koruma önlemleriyle uyumlu olarak hayata geçirilecek. Bakan Fadzil, ailelere de seslenerek, "ebeveynlerin çocukların cihazlarla etkileşimlerini takip etmesi gerektiği" çağrısında bulundu.Resmi kimlik zorunluluğu geliyorYeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformları için de yeni kurallar getirilecek. Tüm platformların, kullanıcı hesabı oluşturulurken yaş doğrulaması yapması zorunlu hale getirilecek.Bakan Fadzil, bu doğrulamanın resmi kimlik belgeleri veya pasaport gibi güvenilir belgeler üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu sistemin, yasağın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için hayati önem taşıdığı belirtildi.Avustralya modeli örnek alınıyorMalezya'nın bu hamlesinde, Avustralya'nın sosyal medya kullanıcıları için getirdiği yaş kısıtlamasından örnek alındığı aktarıldı. Bakan Fadzil, Avustralya uygulamasının Malezya için yol gösterici olabileceğini ifade etti.Avustralya'da yürürlükte olan yasal düzenlemeye göre, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde milyonlarca dolar para cezası riskiyle karşı karşıya.
Malezya, çocukların çevrim içi ortamdaki güvenliğini artırmak için önemli bir adım atıyor. İletişim Bakanı Fahmi Fadzil'in açıklamasına göre, 2026 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarında hesap oluşturması yasaklanacak. Bu karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan Çevrim içi Güvenlik Yasası kapsamındaki koruma önlemleriyle uyumlu olarak hayata geçirilecek. Bakan Fadzil, ailelere de seslenerek, "ebeveynlerin çocukların cihazlarla etkileşimlerini takip etmesi gerektiği" çağrısında bulundu.
Resmi kimlik zorunluluğu geliyor
Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformları için de yeni kurallar getirilecek. Tüm platformların, kullanıcı hesabı oluşturulurken yaş doğrulaması yapması zorunlu hale getirilecek.
Bakan Fadzil, bu doğrulamanın resmi kimlik belgeleri veya pasaport gibi güvenilir belgeler üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu sistemin, yasağın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için hayati önem taşıdığı belirtildi.
Avustralya modeli örnek alınıyor
Malezya'nın bu hamlesinde, Avustralya'nın sosyal medya kullanıcıları için getirdiği yaş kısıtlamasından örnek alındığı aktarıldı. Bakan Fadzil, Avustralya uygulamasının Malezya için yol gösterici olabileceğini ifade etti.
Avustralya'da yürürlükte olan yasal düzenlemeye göre, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde milyonlarca dolar para cezası riskiyle karşı karşıya.