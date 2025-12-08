https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sosyal-medyanin-biberiye-iddiasi-gercek-cikti-bilimsel-kanit-geldi-1101619083.html
Sosyal medyanın biberiye iddiası gerçek çıktı: Bilimsel kanıt geldi
Sosyal medyada popüler olan biberiye özlü cilt bakımı trendini bilim insanları inceledi. Yapılan araştırma, biberiyenin yaraların daha hızlı iyileşmesini... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101618703_0:149:1536:1013_1920x0_80_0_0_5b847a40bc38dacc29ccf2ecca998c3c.jpg
Sosyal medyada, biberiye özlü serum ve kremlerin yara iyileşmesini hızlandırdığı ve iz bırakmadan iyileştirdiği iddiaları viral olmuştu. Pennsylvania Üniversitesi'nden iki genç araştırmacı, bu iddiaların bilimsel olup olmadığını merak ederek bir çalışma başlattı.Çalışmanın ortak baş yazarı Jiayi Pang, "Popülerlik arkasında gerçek bir şey olabileceğini düşündük çünkü biberiye birçok antioksidan içeriyor" dedi. Araştırmacılar, meraklarını laboratuvar testlerine taşıdı.Biberiyedeki asıl etken madde bulunduAraştırma ekibi, biberiyede doğal olarak bulunan 'karnosik asit' adlı antioksidandan bir krem hazırladı. Fareler üzerinde yapılan testlerde, bu kremin yaraların kapanmasını hızlandırdığı ve cildin sağlıklı dokusunu, yağ bezelerini yeniden oluşturduğu gözlemlendi. Araştırmanın diğer ortak yazarı Emmanuel Rapp Reyes, "Kekik ve kekik otu gibi TRPA1'i aktive edebilecek başka bitkiler de belirledik. Ancak biberiye, gücü ve güvenliği ile öne çıktı" açıklamasını yaptı.Cilt izlerine doğal çözümAraştırmacılar, biberiyenin etkisinin sadece uygulandığı bölgede görüldüğünü, yaradan uzak kısımlarına sürülmesinin bir fayda sağlamadığını belirtti. Pennsylvania Üniversitesi'nden Doç. Dr. Thomas Leung, "Bulgularımız, biberiye özütünün ve özellikle karnosik asitin, iyileşme sürecini yara izi oluşumundan sağlıklı cilt yenilenmesine kaydırabileceğini gösteriyor" dedi.
Sosyal medyada, biberiye özlü serum ve kremlerin yara iyileşmesini hızlandırdığı ve iz bırakmadan iyileştirdiği iddiaları viral olmuştu. Pennsylvania Üniversitesi'nden iki genç araştırmacı, bu iddiaların bilimsel olup olmadığını merak ederek bir çalışma başlattı.
Çalışmanın ortak baş yazarı Jiayi Pang, "Popülerlik arkasında gerçek bir şey olabileceğini düşündük çünkü biberiye birçok antioksidan içeriyor" dedi. Araştırmacılar, meraklarını laboratuvar testlerine taşıdı.
Biberiyedeki asıl etken madde bulundu
Araştırma ekibi, biberiyede doğal olarak bulunan 'karnosik asit' adlı antioksidandan bir krem hazırladı. Fareler üzerinde yapılan testlerde, bu kremin yaraların kapanmasını hızlandırdığı ve cildin sağlıklı dokusunu, yağ bezelerini yeniden oluşturduğu gözlemlendi. Araştırmanın diğer ortak yazarı Emmanuel Rapp Reyes, "Kekik ve kekik otu gibi TRPA1'i aktive edebilecek başka bitkiler de belirledik. Ancak biberiye, gücü ve güvenliği ile öne çıktı" açıklamasını yaptı.
Cilt izlerine doğal çözüm
Araştırmacılar, biberiyenin etkisinin sadece uygulandığı bölgede görüldüğünü, yaradan uzak kısımlarına sürülmesinin bir fayda sağlamadığını belirtti.
Pennsylvania Üniversitesi'nden Doç. Dr. Thomas Leung, "Bulgularımız, biberiye özütünün ve özellikle karnosik asitin, iyileşme sürecini yara izi oluşumundan sağlıklı cilt yenilenmesine kaydırabileceğini gösteriyor" dedi.