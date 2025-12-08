https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sosyal-medyanin-biberiye-iddiasi-gercek-cikti-bilimsel-kanit-geldi-1101619083.html

Sosyal medyanın biberiye iddiası gerçek çıktı: Bilimsel kanıt geldi

08.12.2025

Sosyal medyada, biberiye özlü serum ve kremlerin yara iyileşmesini hızlandırdığı ve iz bırakmadan iyileştirdiği iddiaları viral olmuştu. Pennsylvania Üniversitesi'nden iki genç araştırmacı, bu iddiaların bilimsel olup olmadığını merak ederek bir çalışma başlattı.Çalışmanın ortak baş yazarı Jiayi Pang, "Popülerlik arkasında gerçek bir şey olabileceğini düşündük çünkü biberiye birçok antioksidan içeriyor" dedi. Araştırmacılar, meraklarını laboratuvar testlerine taşıdı.Biberiyedeki asıl etken madde bulunduAraştırma ekibi, biberiyede doğal olarak bulunan 'karnosik asit' adlı antioksidandan bir krem hazırladı. Fareler üzerinde yapılan testlerde, bu kremin yaraların kapanmasını hızlandırdığı ve cildin sağlıklı dokusunu, yağ bezelerini yeniden oluşturduğu gözlemlendi. Araştırmanın diğer ortak yazarı Emmanuel Rapp Reyes, "Kekik ve kekik otu gibi TRPA1'i aktive edebilecek başka bitkiler de belirledik. Ancak biberiye, gücü ve güvenliği ile öne çıktı" açıklamasını yaptı.Cilt izlerine doğal çözümAraştırmacılar, biberiyenin etkisinin sadece uygulandığı bölgede görüldüğünü, yaradan uzak kısımlarına sürülmesinin bir fayda sağlamadığını belirtti. Pennsylvania Üniversitesi'nden Doç. Dr. Thomas Leung, "Bulgularımız, biberiye özütünün ve özellikle karnosik asitin, iyileşme sürecini yara izi oluşumundan sağlıklı cilt yenilenmesine kaydırabileceğini gösteriyor" dedi.

