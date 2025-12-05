https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kaygi-bozuklugunun-gizli-nedeni-bulundu-1101568466.html

Kaygı bozukluğunun gizli nedeni bulundu

Kaygı bozukluğunun gizli nedeni bulundu

Yapılan araştırmada, kaygı bozukluğu olan ve olmayan kişiler karşılaştırıldığında kaygı bozukluğu olanların beyninde yüzde 8 oranında kolin eksikliği görüldü. Henüz kolin takviyesinin fayda edip etmeyeceği belli değil

Bilim insanları, kaygı bozukluğu olan kişilerin beyinlerinde kolin adlı temel besinin daha düşük seviyelerde olduğunu tespit etti. 25 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada, 370 kaygı bozukluğu hastası ile 342 sağlıklı bireyin beyin kimyası karşılaştırıldı.Araştırmanın ortak yazarı California Üniversitesi'nden Jason Smucny, "Bu, kaygı bozukluklarında beyinde kimyasal bir model gösteren ilk meta-analizdir" açıklamasını yaptı. Smucny, uygun kolin takviyesi gibi beslenme yaklaşımlarının beyin kimyasını düzenlemeye ve hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtti.Prefrontal kortekste belirgin eksiklikKolin eksikliği en belirgin şekilde, düşünce, duygu düzenleme ve karar vermeden sorumlu prefrontal kortekste gözlemlendiği bildirildi. Araştırmacılar, kaygı bozukluklarında yaygın olan "savaş ya da kaç" tepkisinin, beyinin kolin talebini artırarak mevcut seviyeleri düşürmüş olabileceğini düşünüyor.Beslenme ve takviye konusunda dikkatAraştırmacılar, kolin takviyelerinin kaygıyı azaltıp azaltmayacağını henüz bilmediklerini ve insanların yüksek doz kolin takviyesi alarak kaygılarını yönetmeye çalışmamaları gerektiğini vurguladı. Maddock, dengeli bir beslenmenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için temel olduğunu belirtti.Kolin hangi besinlerde var?Kolin, hücre zarlarını ve hafıza, ruh hali, kas kontrolü gibi önemli beyin işlevlerini destekliyor. Vücut çok az miktarda ürettiği için kolinin çoğunlukla besinler yoluyla alınması gerekiyor. Sığır karaciğeri, yumurta sarısı, somon, soya fasulyesi ve süt, kolin bakımından zengin besinler arasında yer alıyor.

