Sırp tarihçi: ABD artık Atlas gibi dünya sorunlarını omuzlarında taşıma arzusunda değil

Sırp tarih uzmanı Trifkoviç, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin çok kutuplu dünyayı savunanlar ve Brüksel bürokrasisine karşı mücadele edenler için... 08.12.2025

Sırp tarih uzmanı Srdja Trifkoviç, Sputnik’e açıklamasında ABD'nin güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin çok kutuplu dünyayı savunanlar ve Brüksel bürokrasisine karşı mücadele edenler için hoş bir sürpriz olduğunu, ancak ‘derin devletin’ bu planların hayata geçirilmesini engelleyebileceğini belirtti.ABD'nin artık Atlas gibi dünya sorunlarını omuzlama arzusunda olmadığını söyleyen uzman, Amerika’nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri tüm önceki Amerikan yönetimlerinin ulusal stratejilerinin temelini oluşturan siyasi çizgiden kademeli bir şekilde uzaklaştığını vurguladı.Sırp tarihçi, “ABD'nin kendi dış politikasına yaklaşımını değiştirme tartışmaları daha Şubat ayında başlamıştı, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Münih Güvenlik Forumu'ndaki konuşmasını hatırlayalım. Vance, konuşmasında Avrupa için asıl tehdidinin Rusya ve Çin değil, dış tehditler değil de, örneğin demokrasiyi ve Eski Dünya'nın demografisini baltalayan Avrupa otokrasisi gibi iç tehditler olduğunu savunmuştu. Bu belgede söz konusu yaklaşımın ayrıntılı bir açıklamasını görüyoruz, ucuz Rus petrol ve gazından faydalanmak için üretimini Çin'e kaydıran Almanya'nın ikiyüzlülüğü gibi çok somut örmekler de yer alıyor” ifadelerini kullandı.Trifkoviç, “Belgenin mimarları hala Avrupa'ya, ancak Brüksel-Davos oligarşisinden kurtulmuş bir Avrupa’ya odaklanmış durumdalar. Orijinal haline geri dönmesi ve eski Fransız Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle'ün bir uluslar topluluğu, devletlerin egemenliğini ihlal etmeyen, ideoloji ve yaşam biçimiyle ilgili fikirleri dayatmayan bir topluluk olarak görmek istediği şeye dönüşmesi gereken bir Avrupa” vurgusunu yaptı.

