Zaharova: ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinde Rusya’ya yönelik baskı çağrısı yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Rusya'ya yönelik baskı çağrısı bulunmadığını ifade etti. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Rusya’ya atıfta bulunulmasını değerlendirdi. Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, stratejide Rusya’nın genel Avrupa güvenliği bağlamında anılmasının önemli olduğunu belirtti.Açıklamasında Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Rusya’ya atıfta bulunulmasını değerlendirdi.
Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, stratejide Rusya’nın genel Avrupa güvenliği bağlamında anılmasının önemli olduğunu belirtti.
Açıklamasında Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
“Belgede, ülkemizin sistematik olarak caydırılması veya ekonomik baskının artırılması çağrıları bulunmamaktadır”