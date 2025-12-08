https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/muglada-uyusturucu-operasyonu-gozaltina-alinan-52-supheliden-40i-tutuklandi-1101610496.html

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 40'ı tutuklandı. Operasyonda 52 zanlının gözaltına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kasım ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü ve il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 10 hassas terazi, 553 sentetik ecza ele geçirildiği ve 52 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.Şüphelilerden 40'ının çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

