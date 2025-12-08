Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sislide-silahla-havaya-ates-edilmesine-iliskin-2-kisi-gozaltina-alindi-1101610348.html
Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı: Şişli'de silahla havaya ateş etme olayında 2 gözaltı
Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı: Şişli'de silahla havaya ateş etme olayında 2 gözaltı
Sputnik Türkiye
Şişli'de İETT durağında silahla havaya ateş eden şahıs ve olayı videoya çeken arkadaşı gözaltına alındı. Olaydaki silahın kurusıkı olduğu ortaya çıktı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T01:42+0300
2025-12-08T02:56+0300
şişli
türki̇ye
havaya ateş açma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4d4e1fb66d0ff7cdd07fb1c4a7e1d1.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan İETT durağında bir kişinin silahla havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme gerçekleştirdi.Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin 21 yaşındaki M.K. görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. olduğu belirlendi.İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise kurusıkı olduğu ortaya çıktı.Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/hakkinda-kayip-ihbari-olan-cocuk-toprakta-gomulu-halde-bulundu-1101608048.html
şişli
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bae4fffadedd6958aa8030117938bad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şişli, havaya ateş açma
şişli, havaya ateş açma

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı: Şişli'de silahla havaya ateş etme olayında 2 gözaltı

01:42 08.12.2025 (güncellendi: 02:56 08.12.2025)
© AA / İslam YakutEsenyurt'ta polis memuru yaralandı
Esenyurt'ta polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Şişli'de İETT durağında silahla havaya ateş eden şahıs ve olayı videoya çeken arkadaşı gözaltına alındı. Olaydaki silahın kurusıkı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan İETT durağında bir kişinin silahla havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme gerçekleştirdi.
Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin 21 yaşındaki M.K. görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. olduğu belirlendi.
İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise kurusıkı olduğu ortaya çıktı.
Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıld - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
TÜRKİYE
Hakkında kayıp ihbarı olan çocuk toprakta gömülü halde bulundu: Yabancı uyruklu çocuğun dayısı tutuklandı
Dün, 19:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала