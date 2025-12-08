https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sislide-silahla-havaya-ates-edilmesine-iliskin-2-kisi-gozaltina-alindi-1101610348.html
Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı: Şişli'de silahla havaya ateş etme olayında 2 gözaltı
Şişli'de İETT durağında silahla havaya ateş eden şahıs ve olayı videoya çeken arkadaşı gözaltına alındı. Olaydaki silahın kurusıkı olduğu ortaya çıktı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan İETT durağında bir kişinin silahla havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme gerçekleştirdi.Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin 21 yaşındaki M.K. görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. olduğu belirlendi.İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise kurusıkı olduğu ortaya çıktı.Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan İETT durağında bir kişinin silahla havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme gerçekleştirdi.
Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin 21 yaşındaki M.K. görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. olduğu belirlendi.
İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise kurusıkı olduğu ortaya çıktı.
Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.