https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/erdogan-ve-orban-istanbulda-bir-araya-geliyor-kritik-anlasmalar-ve-ortak-aciklama-yolda-1101616293.html
Erdoğan ve Orban İstanbul’da bir araya geliyor: Kritik anlaşmalar ve ortak açıklama yolda
Erdoğan ve Orban İstanbul’da bir araya geliyor: Kritik anlaşmalar ve ortak açıklama yolda
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T11:30+0300
2025-12-08T11:30+0300
2025-12-08T11:30+0300
macaristan
başbakanlık
i̇stanbul
dolmabahçe
viktor orban
türkiye
dünya
recep tayyip erdoğan
ikili görüşme
i̇kili ilişkiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/14/1074779575_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_7b719f0cbe0c4237c6f79c23f1f2a6d3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, pazartesi günü İstanbul’da önemli bir diplomasi trafiğine sahne olacak. İki lider, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yapacakları görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçecek.Dolmabahçe’de resmi tören ve anlaşma imzalarıBaşbakanlık kaynaklarına göre Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki program, resmi karşılama töreniyle başlayacak. Ardından, heyetlerin katılımıyla hem birebir hem de genişletilmiş görüşmeler yapılacak. Toplantıların ardından iki ülke ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıması beklenen çok sayıda stratejik, hukuki ve ekonomik anlaşma imzalanacak.Genişletilmiş stratejik ortaklık masadaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin ana ekseninin Türkiye–Macaristan genişletilmiş stratejik ortaklığı olduğunu belirtti. Görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasında enerji, ticaret, savunma sanayii ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini güçlendirecek başlıkların ele alınacağı ifade edildi.Basın açıklamasıyla tamamlanacakGörüşmelerin ardından Erdoğan ve Orban, ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Hem ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek anlaşmaların hem de kapsamlı değerlendirmelerin açıklamada öne çıkması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/trump-hayal-kirikligi-yasiyor-zelenskiy-teklifimi-okumadi-1101612833.html
macaristan
i̇stanbul
dolmabahçe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/14/1074779575_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0a05e0f5c9e383c9d5f5d8b28bd4eaeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, başbakanlık, i̇stanbul, dolmabahçe, viktor orban, türkiye, recep tayyip erdoğan, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme, i̇kili toplantılar, i̇kili temas, ikili ilişkiler, ikili ilişki
macaristan, başbakanlık, i̇stanbul, dolmabahçe, viktor orban, türkiye, recep tayyip erdoğan, ikili görüşme, i̇kili ilişkiler, ikili görüşme, i̇kili toplantılar, i̇kili temas, ikili ilişkiler, ikili ilişki
Erdoğan ve Orban İstanbul’da bir araya geliyor: Kritik anlaşmalar ve ortak açıklama yolda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya geliyor. Dolmabahçe’de yapılacak görüşmelerde çok sayıda anlaşma imzalanacak ve iki lider bölgesel-küresel gündeme ilişkin ortak açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, pazartesi günü İstanbul’da önemli bir diplomasi trafiğine sahne olacak. İki lider, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yapacakları görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçecek.
Dolmabahçe’de resmi tören ve anlaşma imzaları
Başbakanlık
kaynaklarına göre Dolmabahçe Çalışma Ofisi
'ndeki program, resmi karşılama töreniyle başlayacak. Ardından, heyetlerin katılımıyla hem birebir hem de genişletilmiş görüşmeler yapılacak. Toplantıların ardından iki ülke ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıması beklenen çok sayıda stratejik, hukuki ve ekonomik anlaşma
imzalanacak.
Genişletilmiş stratejik ortaklık masada
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin ana ekseninin Türkiye–Macaristan genişletilmiş stratejik ortaklığı olduğunu belirtti. Görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasında enerji, ticaret, savunma sanayii ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini güçlendirecek başlıkların ele alınacağı ifade edildi.
Basın açıklamasıyla tamamlanacak
Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Orban, ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Hem ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek anlaşmaların hem de kapsamlı değerlendirmelerin açıklamada öne çıkması bekleniyor.