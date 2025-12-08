https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/erdogan-ve-orban-istanbulda-bir-araya-geliyor-kritik-anlasmalar-ve-ortak-aciklama-yolda-1101616293.html

Erdoğan ve Orban İstanbul’da bir araya geliyor: Kritik anlaşmalar ve ortak açıklama yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/14/1074779575_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_7b719f0cbe0c4237c6f79c23f1f2a6d3.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, pazartesi günü İstanbul’da önemli bir diplomasi trafiğine sahne olacak. İki lider, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yapacakları görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçecek.Dolmabahçe’de resmi tören ve anlaşma imzalarıBaşbakanlık kaynaklarına göre Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki program, resmi karşılama töreniyle başlayacak. Ardından, heyetlerin katılımıyla hem birebir hem de genişletilmiş görüşmeler yapılacak. Toplantıların ardından iki ülke ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıması beklenen çok sayıda stratejik, hukuki ve ekonomik anlaşma imzalanacak.Genişletilmiş stratejik ortaklık masadaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin ana ekseninin Türkiye–Macaristan genişletilmiş stratejik ortaklığı olduğunu belirtti. Görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasında enerji, ticaret, savunma sanayii ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini güçlendirecek başlıkların ele alınacağı ifade edildi.Basın açıklamasıyla tamamlanacakGörüşmelerin ardından Erdoğan ve Orban, ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Hem ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek anlaşmaların hem de kapsamlı değerlendirmelerin açıklamada öne çıkması bekleniyor.

