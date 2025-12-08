Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orban görüşmesi başladı: Türkler de bizim gibiler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/cumhurbaskani-erdogan-ve-orban-gorusmesi-basladi-turkler-de-bizim-gibiler-1101628897.html
Dolmabahçe Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban arasındaki görüşme başladı. Orban, uçakta yaptığı açıklamada “Türkler de bizim gibiler, iki ülke barışı teşvik için işbirliği yapıyor” dedi.
16:58 08.12.2025 (güncellendi: 17:18 08.12.2025)
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban arasındaki görüşme başladı. Viktor Orban, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada “Türkler de bizim gibiler, iki ülke barışı teşvik için işbirliği yapıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı resmi törenle karşıladı.
Macaristan Başbakanı Orban, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna krizinde barışı teşvik etmek için Türkiye ile işbirliği yaptıklarını söyledi
Orban, "Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke (Türkiye ve Macaristan) barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor" dedi.
‘En önemli meseleleri gözden geçiriyoruz’
Hungary Today gazetesinin haberine göre, her yıl Türkiye ile ‘en önemli meseleleri’ gözden geçirdiklerini belirten Orban, mevcut müzakerelerin dört ana maddesinin ekonomi, göç, Ukrayna'daki savaş ve enerji meselesi olduğunu kaydetti.
‘İki arkadaş olarak ele alma fırsatı’
Orban, Türkiye ile yılda bir kez, ortak hükümet toplantısına eş değer olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları düzenlendiğine değinerek, bu toplantıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa ve Avrasya'daki durumu ‘iki arkadaş’ olarak birkaç saat boyunca ele alma fırsatı sunduğunu aktardı.
Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca "Bu düzenli toplantıları başlattığımızda iki ülke arasındaki 2-2.5 milyar avroluk ticareti ikiye katlama hedefi koyduk ve şu anda 4.5-5 milyar avroya ulaştık. Türkler, Macaristan ekonomisinde yerini aldı ve Macaristan'ın Türkiye ekonomisindeki varlığı da arttı" dedi.