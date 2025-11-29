https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/orban-ukrayna-ihtilafinda-yenilgiyi-kabul-etmek-avrupada-siyasi-deprem-yaratir-1101416581.html

Orban: Ukrayna ihtilafında yenilgiyi kabul etmek Avrupa'da siyasi deprem yaratır

29.11.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin kuzeydoğusundaki Nyireghaza kentinde yaptığı konuşmada, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı fiilen kaybettiğini ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini söyledi. Orban, çatışmanın sona erdirilmesinin engellenmesinden bazı Batılı liderlerin sorumlu tutulacağını ve bunun Avrupa siyasetinde bir tür ‘siyasi deprem’ etkisi yaratacağını vurguladı.Orban, Batı tarafından 2022’de engellenen barış anlaşması şartlarının, Ukrayna için şu anda önerilen koşullardan çok daha avantajlı olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:Öte yandan Orban, Alman gazetesi Welt am Sonntag’a verdiği demeçte, uzun vadeli tek çözümün savaş sonrası düzenin Ukrayna’nın, Rusya ile NATO arasında yer alan "bir tampon devlet" olması temel prensibi üzerine inşa edilmesi olduğunu belirtti.Macar Başbakan ayrıca, Rusya ve NATO’nun tampon bölgede faaliyet göstermesine izin verilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü ve donanımı konusunda anlaşmaları ve her iki tarafın da ‘kimsenin bu tampon devleti boyunduruk altına almayacağına’ dair garanti vermesi gerektiğini kaydetti.

