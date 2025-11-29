https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/orban-ukrayna-ihtilafinda-yenilgiyi-kabul-etmek-avrupada-siyasi-deprem-yaratir-1101416581.html
Orban: Ukrayna ihtilafında yenilgiyi kabul etmek Avrupa'da siyasi deprem yaratır
Orban: Ukrayna ihtilafında yenilgiyi kabul etmek Avrupa’da siyasi deprem yaratır
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı fiilen kaybettiğini, ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin kuzeydoğusundaki Nyireghaza kentinde yaptığı konuşmada, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı fiilen kaybettiğini ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini söyledi. Orban, çatışmanın sona erdirilmesinin engellenmesinden bazı Batılı liderlerin sorumlu tutulacağını ve bunun Avrupa siyasetinde bir tür ‘siyasi deprem’ etkisi yaratacağını vurguladı.Orban, Batı tarafından 2022’de engellenen barış anlaşması şartlarının, Ukrayna için şu anda önerilen koşullardan çok daha avantajlı olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:Öte yandan Orban, Alman gazetesi Welt am Sonntag’a verdiği demeçte, uzun vadeli tek çözümün savaş sonrası düzenin Ukrayna’nın, Rusya ile NATO arasında yer alan "bir tampon devlet" olması temel prensibi üzerine inşa edilmesi olduğunu belirtti.Macar Başbakan ayrıca, Rusya ve NATO’nun tampon bölgede faaliyet göstermesine izin verilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü ve donanımı konusunda anlaşmaları ve her iki tarafın da ‘kimsenin bu tampon devleti boyunduruk altına almayacağına’ dair garanti vermesi gerektiğini kaydetti.
Orban: Ukrayna ihtilafında yenilgiyi kabul etmek Avrupa’da siyasi deprem yaratır
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı fiilen kaybettiğini, ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin kuzeydoğusundaki Nyireghaza kentinde yaptığı konuşmada, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı fiilen kaybettiğini ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini söyledi. Orban, çatışmanın sona erdirilmesinin engellenmesinden bazı Batılı liderlerin sorumlu tutulacağını ve bunun Avrupa siyasetinde bir tür ‘siyasi deprem’ etkisi yaratacağını vurguladı.
Bu savaşın kaybedildiğini ve devam ettirilmeyeceğini ilan etmek, Avrupa siyasetinde köklü bir sarsıntıya ve değişikliğe neden olur. Şimdilik bunu kabul etmeye yanaşmıyorlar ama eninde sonunda, göç meselesinde olduğu gibi, kabul etmek zorunda kalacaklar.
Orban, Batı tarafından 2022’de engellenen barış anlaşması şartlarının, Ukrayna için şu anda önerilen koşullardan çok daha avantajlı olduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:
Bugün Fransa’da ya da Almanya Federal Meclisi’nde kim bunu açıkça kabul edecek? Amerika’da kolay. Hatalı lider seçim kaybeder, koltuğunu terk eder. Biden artık sahnede yok. Yeni başkan geldi, 'bu bir hataydı, onun hatasıydı' dedi ve ABD’de her şey yoluna girdi. Peki ya Fransa ve Almanya?
Öte yandan Orban, Alman gazetesi Welt am Sonntag’a verdiği demeçte, uzun vadeli tek çözümün savaş sonrası düzenin Ukrayna’nın, Rusya ile NATO arasında yer alan "bir tampon devlet" olması temel prensibi üzerine inşa edilmesi olduğunu belirtti.
Uluslararası bir barış konferansında üzerinde uzlaşılan topraklar Rusya’nın kontrolünde olur. Bu hattın batısındaki topraklar, yani NATO'nun doğu sınırına kadarki alan Ukrayna devletinin topraklarını oluşturur ve Ukrayna yeniden bir tampon devlet haline gelir.
Macar Başbakan ayrıca, Rusya ve NATO’nun tampon bölgede faaliyet göstermesine izin verilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü ve donanımı konusunda anlaşmaları ve her iki tarafın da ‘kimsenin bu tampon devleti boyunduruk altına almayacağına’ dair garanti vermesi gerektiğini kaydetti.