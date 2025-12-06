https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/suriye-cumhurbaskani-sara-4-yil-icinde-secime-gidecegiz-1101596098.html

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: 4 yıl içinde seçime gideceğiz

06.12.2025

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’nin 4 yıl içinde seçime gideceğini söyledi.Şara, Katar'ın başkenti Doha'da 'Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye' temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nda konuştu.Şara, bu çerçevede başlatılan beş yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gideceğini duyurdu.Suriye'nin geleceğini 'kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle' inşa ettiklerini vurgulayan Şara, hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını söyledi.Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildiğini hatırlatan Şara, "Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz" dedi.'İsrail 1000'den fazla ihlal gerçekleştirdi'İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye’ye 'binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali' gerçekleştirdiğini belirten Şara, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.Suriye’nin uluslararası aktörlerle birlikte, İsrail’in 8 Aralık 2024 sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için çalıştığını kaydeden Şara, bu talebin diğer ülkeler tarafından geniş destek gördüğünü söyledi.'1974 anlaşması 50 yıl dayandı'Ayrıca Şara, İsrail’le yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını aktardı.1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını belirten Şara, sözlerine şöyle devam etti:Geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin bütün halk bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını söyleyen Şara, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini ifade etti.

