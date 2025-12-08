Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD Temsilciler Meclisi'nin savunma bütçe tasarısında, gelecek yıl Ukrayna'ya destek için 400 milyon doların tahsis edilmesi öngörülüyor.
Sputnik, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 2026 ve 2027 için hazırladığı savunma bütçe tasarısını inceledi.Tasarının metninde, “Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nin genişletilmesi ve modifikasyonu... 2026 mali yılı için 400.000.000 dolar” ifadesinin yer aldığı tespit edildi.Belgeye göre 2027 mali yılında da aynı miktardaki harcama planlanıyor.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 12 Mart 2015 tarihli raporuna göre Washington, 24 Şubat 2022'den bu yana Kiev'e 66,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu.Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmediği ve çatışmayı sadece uzattığı konusunda defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO bu çatışmaya askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda personel eğitimi vererek doğrudan çatışmaya dahil olduğunu söylemişti.
ukrayna
09:11 08.12.2025
ABD Temsilciler Meclisi’nin savunma bütçe tasarısında, gelecek yıl Ukrayna'ya destek için 400 milyon doların tahsis edilmesi öngörülüyor.
Sputnik, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 2026 ve 2027 için hazırladığı savunma bütçe tasarısını inceledi.
Tasarının metninde, “Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nin genişletilmesi ve modifikasyonu... 2026 mali yılı için 400.000.000 dolar” ifadesinin yer aldığı tespit edildi.
Belgeye göre 2027 mali yılında da aynı miktardaki harcama planlanıyor.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 12 Mart 2015 tarihli raporuna göre Washington, 24 Şubat 2022'den bu yana Kiev'e 66,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu.
Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmediği ve çatışmayı sadece uzattığı konusunda defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO bu çatışmaya askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda personel eğitimi vererek doğrudan çatışmaya dahil olduğunu söylemişti.
UKRAYNA KRİZİ
Trump hayal kırıklığı yaşıyor: ‘Zelenskiy teklifimi okumadı’
07:32
