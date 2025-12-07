https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/rus-vekil-slutskiy-macron-merz-ve-starmer-neo-nazizmin-avrasyadaki-destekcisi-haline-geliyor-1101609482.html
Rus vekil Slutskiy: Macron, Merz ve Starmer, neo-Nazizmin Avrasya'daki destekçisi haline geliyor
Rus vekil Slutskiy: Macron, Merz ve Starmer, neo-Nazizmin Avrasya'daki destekçisi haline geliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, İngiltere Başbakanı Starmer, Alman mevkidaşı Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un neo-Nazizm ve... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T21:56+0300
2025-12-07T21:56+0300
2025-12-07T22:01+0300
dünya
rusya
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
duma dış i̇lişkiler komitesi
rusya devlet duması
avrasya
fransa
avrupa
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101726/51/1017265185_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_a61ae007c936c307e5b1d6c175f7310f.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un neo-Nazizm ve saldırganlığın Avrasya kıtasındaki savunucusu haline geldiğini ifade etti.Slutskiy, "Tek kutuplu dünya düzeninin parçalarına sıkıca tutunan Avrupa 'savaş partisi', Ukrayna'daki yozlaşmış rejimin ölüm acısını kasıtlı olarak uzatıyor. Bu şekilde yalnızca Atlantik ötesi ile uçurumu açma riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı tehdidini de artırıyor. Macron, Merz, Starmer ve benzerleri, kıtadaki neo-Nazizm ve saldırganlığın savunucuları haline geliyor" ifadelerini kullandı.Daha önce İngiliz basını, Starmer, Macron ve Merz’in Ukrayna sorununa ilişkin Kiev ve Washington arasındaki müzakereleri görüşmek üzere pazartesi günü Londra'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceklerini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/peskov-ukraynanin-muzakereleri-geciktirdigi-her-gun-zelenskiy-ve-kiev-rejimi-icin-kayip-bir-gundur-1101426123.html
rusya
avrasya
fransa
almanya
i̇ngiltere
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101726/51/1017265185_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39b657f7e7e9a3574518da91c78aef20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya devlet duması, avrasya, fransa, avrupa, almanya, i̇ngiltere, leonid slutskiy, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, keir starmer, ldpr, friedrich merz, emmanuel macron
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma dış i̇lişkiler komitesi, rusya devlet duması, avrasya, fransa, avrupa, almanya, i̇ngiltere, leonid slutskiy, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, keir starmer, ldpr, friedrich merz, emmanuel macron
Rus vekil Slutskiy: Macron, Merz ve Starmer, neo-Nazizmin Avrasya'daki destekçisi haline geliyor
21:56 07.12.2025 (güncellendi: 22:01 07.12.2025)
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, İngiltere Başbakanı Starmer, Alman mevkidaşı Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un neo-Nazizm ve saldırganlığın Avrasya kıtasındaki destekçisi haline geldiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un neo-Nazizm ve saldırganlığın Avrasya kıtasındaki savunucusu haline geldiğini ifade etti.
Slutskiy, "Tek kutuplu dünya düzeninin parçalarına sıkıca tutunan Avrupa 'savaş partisi', Ukrayna'daki yozlaşmış rejimin ölüm acısını kasıtlı olarak uzatıyor. Bu şekilde yalnızca Atlantik ötesi ile uçurumu açma riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı tehdidini de artırıyor. Macron, Merz, Starmer ve benzerleri, kıtadaki neo-Nazizm ve saldırganlığın savunucuları haline geliyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce İngiliz basını, Starmer, Macron ve Merz’in Ukrayna sorununa ilişkin Kiev ve Washington arasındaki müzakereleri görüşmek üzere pazartesi günü Londra'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceklerini bildirmişti.