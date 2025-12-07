https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/rus-vekil-slutskiy-macron-merz-ve-starmer-neo-nazizmin-avrasyadaki-destekcisi-haline-geliyor-1101609482.html

Rus vekil Slutskiy: Macron, Merz ve Starmer, neo-Nazizmin Avrasya'daki destekçisi haline geliyor

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, İngiltere Başbakanı Starmer, Alman mevkidaşı Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un neo-Nazizm ve... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un neo-Nazizm ve saldırganlığın Avrasya kıtasındaki savunucusu haline geldiğini ifade etti.Slutskiy, "Tek kutuplu dünya düzeninin parçalarına sıkıca tutunan Avrupa 'savaş partisi', Ukrayna'daki yozlaşmış rejimin ölüm acısını kasıtlı olarak uzatıyor. Bu şekilde yalnızca Atlantik ötesi ile uçurumu açma riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Üçüncü Dünya Savaşı tehdidini de artırıyor. Macron, Merz, Starmer ve benzerleri, kıtadaki neo-Nazizm ve saldırganlığın savunucuları haline geliyor" ifadelerini kullandı.Daha önce İngiliz basını, Starmer, Macron ve Merz’in Ukrayna sorununa ilişkin Kiev ve Washington arasındaki müzakereleri görüşmek üzere pazartesi günü Londra'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceklerini bildirmişti.

2025

SON HABERLER

