Peskov: Ukrayna'nın müzakereleri geciktirdiği her gün Zelenskiy ve Kiev rejimi için kayıp bir gündür
Peskov: Ukrayna'nın müzakereleri geciktirdiği her gün Zelenskiy ve Kiev rejimi için kayıp bir gündür
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın müzakereleri geciktirdiği her günün Zelenskiy ve Kiev rejimi için kayıp bir gün olduğunu belirtti. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde Vladimir Zelenskiy açısından hem Ukrayna içindeki hem de cephedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ifade etti.Peskov, "Kesin olan bir şey var: Zelenskiy ve Kiev rejimi için her gün kayıp bir gündür. Her geçen gün, hem içeride hem de cephede durumları daha da kötüleşiyor" diye konuştu.'Kiev rejimi yolsuzluk yüzünden çökmek üzere'Peskov, ABD ve Avrupa tarafından sağlanan fonlar ile ilgili ortaya çıkan yolsuzluk olayları nedeniyle Kiev rejiminin çökmek üzere olduğunu ifade etti."Rejim, Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından sağlanan fonlar ile ilgili ortaya çıkan yolsuzluk nedeniyle çökmek üzere. Karmakarışık bir durum. Herkesin düşünecek bir şeyi var. Yarın Kiev'de neler olacağını kimsenin tahmin edebileceğini sanmıyorum" diyen Peskov, şöyle devam etti:
Peskov: Ukrayna'nın müzakereleri geciktirdiği her gün Zelenskiy ve Kiev rejimi için kayıp bir gündür

14:49 30.11.2025 (güncellendi: 15:16 30.11.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın müzakereleri geciktirdiği her günün Zelenskiy ve Kiev rejimi için kayıp bir gün olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde Vladimir Zelenskiy açısından hem Ukrayna içindeki hem de cephedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ifade etti.
Peskov, "Kesin olan bir şey var: Zelenskiy ve Kiev rejimi için her gün kayıp bir gündür. Her geçen gün, hem içeride hem de cephede durumları daha da kötüleşiyor" diye konuştu.

‘Kiev rejimi yolsuzluk yüzünden çökmek üzere’

Peskov, ABD ve Avrupa tarafından sağlanan fonlar ile ilgili ortaya çıkan yolsuzluk olayları nedeniyle Kiev rejiminin çökmek üzere olduğunu ifade etti.
"Rejim, Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından sağlanan fonlar ile ilgili ortaya çıkan yolsuzluk nedeniyle çökmek üzere. Karmakarışık bir durum. Herkesin düşünecek bir şeyi var. Yarın Kiev'de neler olacağını kimsenin tahmin edebileceğini sanmıyorum" diyen Peskov, şöyle devam etti:

Şu anda, genel olarak hem Avrupa'da hem de Amerika'da, Kiev'de patlak veren eşi benzeri görülmemiş siyasi krizle ilgili olarak cevaplardan çok soruların olduğunu düşünüyorum.

Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Ukrayna'da çözümün yakın olduğuna dair açıklamalar için erken
26 Kasım, 13:07
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
