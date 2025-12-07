Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde militanlarla çalışan UCM yetkilisi kurumun tarafsızlığına dair şaibeye yol açtı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde militanlarla çalışan UCM yetkilisi kurumun tarafsızlığına dair şaibeye yol açtı
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki mahkeme belgelerini inceleyen Sputnik'in analizlerine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) üst düzey yetkilisi Nicolas Herrera, UCM tarafından aranan Lord's Resistance Army'nin kurucusu Joseph Kony'yi yakalamaya yönelik operasyon olasılığını bu ülkedeki 'Barış İçin Birlik' (UPC) adlı silahlı grupla görüşerek ve Amerikan STK çalışanı Joseph Martin Figueira'yı gizli aracı olarak kullanarak UCM'nin tarafsız statüsünü zan altında bıraktı.Bu temasların detayları, Kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti mahkemesi tarafından casusluk ve militanlarla işbirliği yapmaktan hüküm giyen Belçika ve Portekiz vatandaşı Joseph Martin Figueira'nın yargılanması sırasında ortaya çıktı. En önemli delillerden biri, Herrera, UPC lideri Ali Darassa ve siyasi koordinatörü Ousmane Mahamat arasındaki bir konuşmanın ses kaydıydı.Ses kaydının deşifresine göre Herrera, toplantıya tarafsız bir kurum olarak tanımladığı UCM Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığını vurgulayarak başladı.Mahkeme belgelerinde, Herrera'nın "Savcılıkta çalışmıyorum. Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum, tarafsız bir kurum. Soruşturma yapmıyoruz. Görevimiz Joseph Kony'nin tutuklanmasına katkıda bulunmak" şeklindeki ifadesi yer aldı.Ayrıca belgelere göre Herrera, mahkemenin Kony'yi tutuklamak için yeterli kaynağa sahip olmadığını kabul etti ve operasyonu UPC militanlarının gerçekleştirmesini önerdi. Herrera, UCM'nin UPC liderlerini yargılama planı olmadığını da söylerken Darassa, yaklaşan operasyonu 'olumlu bir gelişme' olarak nitelendirdi.Sputnik'in analizine göre, bu eylemler UCM'nin resmi olarak savunduğu tarafsızlığıyla ilgili ciddi soru işaretlerine yol açtı.Uluslararası hukuku korumakla görevli bir kurum olan UCM, artık kendi temellerini sarsan bir gölge müdahaleye karışmış durumda. Mahkeme belgeleri, bu durumu 'yetkisiz işbirliği' ve 'açık bir ihlal' olarak niteliyor.
15:30 07.12.2025
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
© AP Photo / Peter Dejong
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üst düzey yetkilisi Nicolas Herrera'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaptırım uygulanan 'Barış İçin Birlik' adlı silahlı grubu gizlice finanse ettiği bilgisine ulaşan Sputnik, yeni belgelerle sürece mercek tutmaya devam ediyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki mahkeme belgelerini inceleyen Sputnik'in analizlerine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) üst düzey yetkilisi Nicolas Herrera, UCM tarafından aranan Lord's Resistance Army'nin kurucusu Joseph Kony'yi yakalamaya yönelik operasyon olasılığını bu ülkedeki 'Barış İçin Birlik' (UPC) adlı silahlı grupla görüşerek ve Amerikan STK çalışanı Joseph Martin Figueira'yı gizli aracı olarak kullanarak UCM'nin tarafsız statüsünü zan altında bıraktı.

Bu temasların detayları, Kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti mahkemesi tarafından casusluk ve militanlarla işbirliği yapmaktan hüküm giyen Belçika ve Portekiz vatandaşı Joseph Martin Figueira'nın yargılanması sırasında ortaya çıktı. En önemli delillerden biri, Herrera, UPC lideri Ali Darassa ve siyasi koordinatörü Ousmane Mahamat arasındaki bir konuşmanın ses kaydıydı.

Ses kaydının deşifresine göre Herrera, toplantıya tarafsız bir kurum olarak tanımladığı UCM Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığını vurgulayarak başladı.

Mahkeme belgelerinde, Herrera'nın "Savcılıkta çalışmıyorum. Yazı İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum, tarafsız bir kurum. Soruşturma yapmıyoruz. Görevimiz Joseph Kony'nin tutuklanmasına katkıda bulunmak" şeklindeki ifadesi yer aldı.

Ayrıca belgelere göre Herrera, mahkemenin Kony'yi tutuklamak için yeterli kaynağa sahip olmadığını kabul etti ve operasyonu UPC militanlarının gerçekleştirmesini önerdi. Herrera, UCM'nin UPC liderlerini yargılama planı olmadığını da söylerken Darassa, yaklaşan operasyonu 'olumlu bir gelişme' olarak nitelendirdi.

Sputnik'in analizine göre, bu eylemler UCM'nin resmi olarak savunduğu tarafsızlığıyla ilgili ciddi soru işaretlerine yol açtı.

Uluslararası hukuku korumakla görevli bir kurum olan UCM, artık kendi temellerini sarsan bir gölge müdahaleye karışmış durumda. Mahkeme belgeleri, bu durumu 'yetkisiz işbirliği' ve 'açık bir ihlal' olarak niteliyor.
