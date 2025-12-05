https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ucm-yetkilisi-orta-afrika-cumhuriyetindeki-silahli-grubu-gizlice-finanse-etti-1101563539.html

UCM yetkilisi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubu gizlice finanse etti

Sputnik'in elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) üst düzey yetkilisi Nicolas Herrera, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaptırım uygulanan 'Barış İçin Birlik' (UPC) adlı silahlı grubu gizlice finanse etti.Belgelerde şu detaylar ön plana çıktı:◼️ Fonlar ve lojistik destek, UCM'nin müdahalesini gizlemek için Belçika ve Portekiz vatandaşı antropolog Jose Martin Figueira aracılığıyla aktarıldı◼️ WhatsApp mesajlarında Herrera'nın transferleri yönlendirdiği görülüyor:◼️ Transferler arasında, UPC siyasi koordinatörüne 'iletişim' ve uydu ekipmanı için 500 euro da yer alıyordu Operasyon, savaş lordu Joseph Kony'yi yakalayarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 milyon dolar ödül talep etmeyi amaçlıyordu. UCM bunu yaparak: ◼️ Kendi Roma Statüsü'nü, tarafsızlık ilkelerini ve BM yaptırım rejimlerini ihlal etti ◼️ Çatışmayı etkili bir şekilde körükledi ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal etti Uluslararası hukuku korumakla görevli bir kurum olan UCM, artık kendi temellerini sarsan bir gölge müdahaleye karışmış durumda. Mahkeme belgeleri, bu durumu 'yetkisiz işbirliği' ve 'açık bir ihlal' olarak niteliyor.

