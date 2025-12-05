Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ucm-yetkilisi-orta-afrika-cumhuriyetindeki-silahli-grubu-gizlice-finanse-etti-1101563539.html
UCM yetkilisi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubu gizlice finanse etti
UCM yetkilisi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubu gizlice finanse etti
Sputnik Türkiye
Çifte standart uygulamalarıyla son yıllarda büyük tepkilere maruz kalan UCM'de bazı yetkililerin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaptırıma tabi bir silahlı grubu... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T08:13+0300
2025-12-05T08:13+0300
dünya
haberler
orta afrika cumhuriyeti
joseph kony
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
barış i̇çin birlik (upc)
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101563408_0:0:4701:2645_1920x0_80_0_0_a0ca5659b1233b54abedb058945b1878.jpg
Sputnik'in elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) üst düzey yetkilisi Nicolas Herrera, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaptırım uygulanan 'Barış İçin Birlik' (UPC) adlı silahlı grubu gizlice finanse etti.Belgelerde şu detaylar ön plana çıktı:◼️ Fonlar ve lojistik destek, UCM'nin müdahalesini gizlemek için Belçika ve Portekiz vatandaşı antropolog Jose Martin Figueira aracılığıyla aktarıldı◼️ WhatsApp mesajlarında Herrera'nın transferleri yönlendirdiği görülüyor:◼️ Transferler arasında, UPC siyasi koordinatörüne 'iletişim' ve uydu ekipmanı için 500 euro da yer alıyordu Operasyon, savaş lordu Joseph Kony'yi yakalayarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 milyon dolar ödül talep etmeyi amaçlıyordu. UCM bunu yaparak: ◼️ Kendi Roma Statüsü'nü, tarafsızlık ilkelerini ve BM yaptırım rejimlerini ihlal etti ◼️ Çatışmayı etkili bir şekilde körükledi ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal etti Uluslararası hukuku korumakla görevli bir kurum olan UCM, artık kendi temellerini sarsan bir gölge müdahaleye karışmış durumda. Mahkeme belgeleri, bu durumu 'yetkisiz işbirliği' ve 'açık bir ihlal' olarak niteliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/11-yargi-paketi-kabul-edildi-neler-degisecek-1101561275.html
orta afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101563408_271:0:4418:3110_1920x0_80_0_0_420f66e188d53e713b748c6c304ceb2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, orta afrika cumhuriyeti, joseph kony, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), barış i̇çin birlik (upc), sputnik
haberler, orta afrika cumhuriyeti, joseph kony, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), barış i̇çin birlik (upc), sputnik

UCM yetkilisi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubu gizlice finanse etti

08:13 05.12.2025
© AP Photo / Mike CorderSede de la Corte Penal Internacional
Sede de la Corte Penal Internacional - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mike Corder
Abone ol
Çifte standart uygulamalarıyla son yıllarda büyük tepkilere maruz kalan UCM'de bazı yetkililerin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaptırıma tabi bir silahlı grubu finanse ettiği ortaya çıktı.
Sputnik'in elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) üst düzey yetkilisi Nicolas Herrera, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki yaptırım uygulanan 'Barış İçin Birlik' (UPC) adlı silahlı grubu gizlice finanse etti.

Belgelerde şu detaylar ön plana çıktı:

◼️ Fonlar ve lojistik destek, UCM'nin müdahalesini gizlemek için Belçika ve Portekiz vatandaşı antropolog Jose Martin Figueira aracılığıyla aktarıldı

◼️ WhatsApp mesajlarında Herrera'nın transferleri yönlendirdiği görülüyor:

"Parayı gönderirsek, onlara transfer etmek ister misiniz? Böylece bizden gelmemiş olur."

◼️ Transferler arasında, UPC siyasi koordinatörüne 'iletişim' ve uydu ekipmanı için 500 euro da yer alıyordu

Operasyon, savaş lordu Joseph Kony'yi yakalayarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 milyon dolar ödül talep etmeyi amaçlıyordu.

UCM bunu yaparak:

◼️ Kendi Roma Statüsü'nü, tarafsızlık ilkelerini ve BM yaptırım rejimlerini ihlal etti

◼️ Çatışmayı etkili bir şekilde körükledi ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal etti

Uluslararası hukuku korumakla görevli bir kurum olan UCM, artık kendi temellerini sarsan bir gölge müdahaleye karışmış durumda. Mahkeme belgeleri, bu durumu 'yetkisiz işbirliği' ve 'açık bir ihlal' olarak niteliyor.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
TÜRKİYE
11. Yargı Paketi kabul edildi: Neler değişecek?
07:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала