https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/peskov-yeni-abd-ulusal-guvenlik-stratejisi-ukraynada-barisin-teminati-olabilir-1101604058.html

'Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da barışın teminatı olabilir' diyen Peskov'dan derin devlet uyarısı

'Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da barışın teminatı olabilir' diyen Peskov'dan derin devlet uyarısı

Sputnik Türkiye

ABD'nin güncellediği Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Ukrayna müzakerelerinin Washington'un çıkarlarına uygun bulunması Kremlin'de memnuniyetle karşılandı. 07.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-07T14:23+0300

2025-12-07T14:23+0300

2025-12-07T14:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

abd ulusal güvenlik stratejisi

ulusal güvenlik stratejisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki çalışmaların sürmesinin teminatı olabileceğini söyledi.Cuma günü yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Ukrayna müzakerelerinin ABD'nin çıkarlarına uygun olduğunun belirtilmesini değerlendiren Peskov, "Bunun, en azından Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma yolundaki ortak çalışmalarımızı yapıcı bir şekilde sürdürebileceğimize dair mütevazı bir teminat olmasını umabiliriz" dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasetteki güçlü konumunun, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde değişiklikler yapmasına olanak sağladığını belirten Peskov, "Mevcut [ABD] yönetimi, öncekilerden tamamen farklı. Elbette, Başkan Trump artık iç siyasi konumu açısından güçlü ve bu da ona, konsepti kendi vizyonuna göre düzenleme fırsatı veriyor" diye konuştu.Trump yönetiminin strateji belgesini güncellemesine rağmen Moskova'nın çekinceleri bulunduğunu da kaydeden Peskov, ABD'deki derin devletin belgelere yazılanların aksini hayata geçirdiği örnekler olduğunu anımsattı.Kremlin Sözcüsü, "Bazen her şeyin güzel yazıldığını ve kavramsal olarak sağlam olduğunu bilsek de, ancak onların 'derin devlet' dedikleri olgunun her şeyi farklı yaptığı durumlar da oluyor. Dolayısıyla, elbette bu konseptin nasıl hayata geçirileceğini yakından takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kinjal-fuzeleri-yeniden-ateslendi-donbass-ve-ukraynadaki-2-yerlesimde-kontrol-rusyaya-gecti-1101603273.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, abd ulusal güvenlik stratejisi, ulusal güvenlik stratejisi