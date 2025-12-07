Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/peskov-yeni-abd-ulusal-guvenlik-stratejisi-ukraynada-barisin-teminati-olabilir-1101604058.html
'Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da barışın teminatı olabilir' diyen Peskov'dan derin devlet uyarısı
'Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da barışın teminatı olabilir' diyen Peskov'dan derin devlet uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD'nin güncellediği Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Ukrayna müzakerelerinin Washington'un çıkarlarına uygun bulunması Kremlin'de memnuniyetle karşılandı. 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T14:23+0300
2025-12-07T14:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
abd ulusal güvenlik stratejisi
ulusal güvenlik stratejisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki çalışmaların sürmesinin teminatı olabileceğini söyledi.Cuma günü yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Ukrayna müzakerelerinin ABD'nin çıkarlarına uygun olduğunun belirtilmesini değerlendiren Peskov, "Bunun, en azından Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma yolundaki ortak çalışmalarımızı yapıcı bir şekilde sürdürebileceğimize dair mütevazı bir teminat olmasını umabiliriz" dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasetteki güçlü konumunun, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde değişiklikler yapmasına olanak sağladığını belirten Peskov, "Mevcut [ABD] yönetimi, öncekilerden tamamen farklı. Elbette, Başkan Trump artık iç siyasi konumu açısından güçlü ve bu da ona, konsepti kendi vizyonuna göre düzenleme fırsatı veriyor" diye konuştu.Trump yönetiminin strateji belgesini güncellemesine rağmen Moskova'nın çekinceleri bulunduğunu da kaydeden Peskov, ABD'deki derin devletin belgelere yazılanların aksini hayata geçirdiği örnekler olduğunu anımsattı.Kremlin Sözcüsü, "Bazen her şeyin güzel yazıldığını ve kavramsal olarak sağlam olduğunu bilsek de, ancak onların 'derin devlet' dedikleri olgunun her şeyi farklı yaptığı durumlar da oluyor. Dolayısıyla, elbette bu konseptin nasıl hayata geçirileceğini yakından takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kinjal-fuzeleri-yeniden-ateslendi-donbass-ve-ukraynadaki-2-yerlesimde-kontrol-rusyaya-gecti-1101603273.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_173a46a7ac5f2cf201eef1aec2550407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, abd ulusal güvenlik stratejisi, ulusal güvenlik stratejisi
abd, donald trump, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, abd ulusal güvenlik stratejisi, ulusal güvenlik stratejisi

'Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da barışın teminatı olabilir' diyen Peskov'dan derin devlet uyarısı

14:23 07.12.2025 (güncellendi: 14:27 07.12.2025)
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Abone ol
ABD'nin güncellediği Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Ukrayna müzakerelerinin Washington'un çıkarlarına uygun bulunması Kremlin'de memnuniyetle karşılandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki çalışmaların sürmesinin teminatı olabileceğini söyledi.

Cuma günü yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Ukrayna müzakerelerinin ABD'nin çıkarlarına uygun olduğunun belirtilmesini değerlendiren Peskov, "Bunun, en azından Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma yolundaki ortak çalışmalarımızı yapıcı bir şekilde sürdürebileceğimize dair mütevazı bir teminat olmasını umabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasetteki güçlü konumunun, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde değişiklikler yapmasına olanak sağladığını belirten Peskov, "Mevcut [ABD] yönetimi, öncekilerden tamamen farklı. Elbette, Başkan Trump artık iç siyasi konumu açısından güçlü ve bu da ona, konsepti kendi vizyonuna göre düzenleme fırsatı veriyor" diye konuştu.

Trump yönetiminin strateji belgesini güncellemesine rağmen Moskova'nın çekinceleri bulunduğunu da kaydeden Peskov, ABD'deki derin devletin belgelere yazılanların aksini hayata geçirdiği örnekler olduğunu anımsattı.

Kremlin Sözcüsü, "Bazen her şeyin güzel yazıldığını ve kavramsal olarak sağlam olduğunu bilsek de, ancak onların 'derin devlet' dedikleri olgunun her şeyi farklı yaptığı durumlar da oluyor. Dolayısıyla, elbette bu konseptin nasıl hayata geçirileceğini yakından takip etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kinjal hipersonik füzesi taşıyan MİG-31K avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kinjal füzeleri yeniden ateşlendi: Donbass ve Ukrayna'daki 2 yerleşimde kontrol Rusya'ya geçti
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала