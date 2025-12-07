https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/macaristan-basbakani-viktor-orban-yarin-turkiyeye-geliyor-1101608115.html
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yarın Türkiye'ye geliyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yarın Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T19:48+0300
2025-12-07T19:48+0300
2025-12-07T19:48+0300
türki̇ye
türkiye
viktor orban
macaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607877_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ec17795552bf57d993b67509823f1f8c.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet yarın Türkiye'ye geliyor.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı kapsamında gerçekleşeceğini belirtti. Ziyarette iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığın tüm yönleriyle ele alınacağı, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüşmeler yapılacağı ifade edildi.Ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanmasının planlandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/orbandan-abye-yolsuzluk-tepkisi-bruksel-ve-kiev-birbirini-koruyor-1101595639.html
türki̇ye
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607877_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0ed5eea0a9daed34072b484f55fd865d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, viktor orban, macaristan
türkiye, viktor orban, macaristan
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yarın Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet yarın Türkiye'ye geliyor.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı kapsamında gerçekleşeceğini belirtti.
Ziyarette iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığın tüm yönleriyle ele alınacağı, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüşmeler yapılacağı ifade edildi.
Ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanmasının planlandığı bildirildi.