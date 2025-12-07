https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/macaristan-basbakani-viktor-orban-yarin-turkiyeye-geliyor-1101608115.html

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet yarın Türkiye'ye geliyor.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı kapsamında gerçekleşeceğini belirtti. Ziyarette iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığın tüm yönleriyle ele alınacağı, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüşmeler yapılacağı ifade edildi.Ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanmasının planlandığı bildirildi.

