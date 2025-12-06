https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/orbandan-abye-yolsuzluk-tepkisi-bruksel-ve-kiev-birbirini-koruyor-1101595639.html

Orban’dan AB’ye yolsuzluk tepkisi: Brüksel ve Kiev birbirini koruyor

06.12.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki yolsuzluk skandalları karşısında sessiz kalmasını eleiştirerek, Brüksel ve Kiev’in birbirini akladığını ifade etti.Orban, "Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki yolsuzluğa karşı durması gerekiyordu. Ancak her zamanki gibi değişen bir şey yok. Brüksel ve Kiev gerçeklerle yüzleşmek yerine birbirlerini kolluyor" ifadelerine yer verdi.Avrupa’nın da kendi içinde ciddi şekilde rüşvet ve yolsuzluk sorunu yaşadığına dikkat çeken Orban, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun da yolsuzluk skandallarıyla çalkalandığını vurgulayarak, "Avrupa, şu anda kendisi rüşvet bataklığında boğuluyor" diye ekledi.

