Orban’dan AB’ye yolsuzluk tepkisi: Brüksel ve Kiev birbirini koruyor
Sputnik Türkiye
2025-12-06T17:46+0300
2025-12-06T17:46+0300
dünya
macaristan
avrupa birliği
ab
yolsuzluk
ukrayna
kiev
brüksel
viktor orban
avrupa komisyonu
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki yolsuzluk skandalları karşısında sessiz kalmasını eleiştirerek, Brüksel ve Kiev’in birbirini akladığını ifade etti.Orban, "Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki yolsuzluğa karşı durması gerekiyordu. Ancak her zamanki gibi değişen bir şey yok. Brüksel ve Kiev gerçeklerle yüzleşmek yerine birbirlerini kolluyor" ifadelerine yer verdi.Avrupa’nın da kendi içinde ciddi şekilde rüşvet ve yolsuzluk sorunu yaşadığına dikkat çeken Orban, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun da yolsuzluk skandallarıyla çalkalandığını vurgulayarak, "Avrupa, şu anda kendisi rüşvet bataklığında boğuluyor" diye ekledi.
17:46 06.12.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’nin Ukrayna’da gün yüzüne çıkan yolsuzluk skandalları karşısında tepkisiz kalmasını eleştirerek, Brüksel’in Kiev’i korumaya devam ettiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki yolsuzluk skandalları karşısında sessiz kalmasını eleiştirerek, Brüksel ve Kiev’in birbirini akladığını ifade etti.
Orban, "Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki yolsuzluğa karşı durması gerekiyordu. Ancak her zamanki gibi değişen bir şey yok. Brüksel ve Kiev gerçeklerle yüzleşmek yerine birbirlerini kolluyor" ifadelerine yer verdi.
Avrupa’nın da kendi içinde ciddi şekilde rüşvet ve yolsuzluk sorunu yaşadığına dikkat çeken Orban, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun da yolsuzluk skandallarıyla çalkalandığını vurgulayarak, "Avrupa, şu anda kendisi rüşvet bataklığında boğuluyor" diye ekledi.
