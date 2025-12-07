https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/macaristan-basbakani-orban-istanbula-geldi-1101609114.html

Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'a geldi

Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'a geldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, uçağıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orban'ı havalimanında... 07.12.2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısı için Türkiye’ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı İstanbul Havalimanı’nda karşıladı.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü dostluk bağlarına dikkat çekerek toplantının stratejik ortaklığı güçlendireceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek görüşmeler ve imzalanacak anlaşmaların, bölgesel istikrarla iki ülkenin refahına katkı sağlamasının temenni edildiğini belirtti.

