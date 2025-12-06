https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rus-disisleri-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-kaybettigi-meblagi-acikladi-1101595756.html

Rus Dışişleri, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle kaybettiği meblağı açıkladı

Rus Dışişleri, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle kaybettiği meblağı açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin ekonomisinin 2022-2025 yıllarında Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle dört yıl içinde 1.6 trilyon euro kadar... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T18:08+0300

2025-12-06T18:08+0300

2025-12-06T18:08+0300

poli̇ti̇ka

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

rusya dışişleri bakanlığı

avrupa komisyonu

ab

ukrayna

rusya

kolektif batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde 'Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerle Mücadele Uluslararası Günü' vesilesiyle yayımladığı açıklamada, "2022-2025 yıllarında Avrupa ülkelerinin ekonomisi, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle 1.6 trilyon euro kadar kayıp yaşadı" cümlesi yer aldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca tek taraflı zorlayıcı önlemlerin adil ve eşit haklara dayalı çok merkezli bir dünya düzeni oluşturulmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirterek, "Bu tür önlemler, Kolektif Batı’nın neokolonyal politikasının başlıca araçlarından biridir. Amaç açıktır: Azalan hakimiyeti sürdürmek, dünya çoğunluğu ülkelerini bağımsız siyasi tercihler yapma hakkından mahrum bırakmak, teknolojik ve sanayi gelişimlerini engellemek. Başka bir deyişle, Küresel Güney ve Doğu’dan kazanç sağlamaya devam etmek ve onları kendi iradelerine itaat eden bir uygulayıcı hâline getirmeye çalışmaktır” ifadeleri kullanıldı.'Batı’da varlıklara el konulması girişimleri tüm ülkeler için risk'Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan aynı açıklamada, Batı’da egemen varlıklara el konulması girişimlerinin, varlıklarını Batı yargı alanlarında bulunduran tüm ülkeler için risk oluşturdu dile getirdildi.Açıklamada, "Merkez bankalarının egemen varlıklarının müsadere edilmesi girişimleri, Batı yargı alanlarında fon bulunduran tüm ülkeler için riskler yaratmaktadır" cümlesi yer aldı.Bakanlık ayrıca Rusya’nın dünya çoğunluğu içindeki ortaklarıyla birlikte yasadışı tek taraflı önlemlere karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Dünya çoğunluğunun sorumlu üyeleri olan ortaklarımızla birlikte, yasadışı tek taraflı zorlayıcı önlemler ve neokolonyalizmin diğer tezahürleriyle mücadeleye devam edeceğiz. Amacı, yaptırım dayatması ve zorlamadan uzak, adil bir çok kutuplu dünya mimarisini bir an önce inşa etmektir" cümlelerini kaydetti.Rusya’nın Ukrayna’daki Özel Askeri Operasyonu'nun başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz ve altın rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. Söz konusu miktarın 200 milyar eurosu AB’de bulunuyor. Bunların 180 milyar eurosu, dünyanın en büyük takas ve takas-clearing sistemlerinden biri olan Belçika’daki Euroclear hesaplarında tutuluyor. Avrupa Komisyonu, 2025 Ocak-Kasım döneminde AB’nin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden 18.1 milyar euroyu Ukrayna’ya aktardığını bildirmişti.Daha önce Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Belçika’nın, AB’nin garantileri olmadan Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna’ya kredi olarak kullanmayı hala reddettiğini ve bu konuda baskı altına alınmayacağını açıklamıştı. Belçika Başbakanı Bart De Wever ise daha önce defalarca, ülkesinin AB’den somut ve güvenilir garantiler almadan Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası varlıklarını Ukrayna kredisi için kullanma planını uygulamayacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/orbandan-abye-yolsuzluk-tepkisi-bruksel-ve-kiev-birbirini-koruyor-1101595639.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa komisyonu, ab, ukrayna, rusya, kolektif batı