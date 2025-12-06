https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rusya-devlet-dumasi-baskan-yardimcisi-abramcenko-rtnin-hindistanda-yayina-baslamasi-guveni-1101589770.html

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Abramçenko: RT’nin Hindistan’da yayına başlaması güveni güçlendirecek

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, RT’nin Hindistan’da yayına başlamasının bilgi ve medya alanında yeni bir iş birliği aşaması... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Russia Today (RT) kanalının Hindistan’da yayına başlamasının Rusya ile güvenin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.Abramçenko yaptığı açıklamada, “RT’nin özellikle Hindistan’da yayına başlamasından büyük memnuniyet duyuyorum. Hindistan bizim yakın dostumuz ve güvenilir ortağımız. Rus medya kuruluşunun Hindistan’daki varlığı, iki ülke arasında güveni güçlendirecek ve kültürel bağların gelişmesine katkı sunacak” dedi.Parlamenter, RT’nin Hindistan’da yayına başlamasının bilgi ve medya alanında yeni bir iş birliği aşaması olduğunu belirterek, “Rusya dışında ne kadar çok insan ülkede neler olduğunu, hedeflerini ve planlarını gerçek haliyle öğrenirse, halklar arasındaki karşılıklı anlayış da o kadar artar” ifadelerini kullandı.Abramçenko, Hindistan’da çok sayıda Rusça konuşan vatandaş yaşadığına dikkat çekerek, RT’nin yerel medyada yer almasının onlar için ülkedeki gelişmeler hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı olacağını vurguladı.Devlet Duması Başkan Yardımcısı, yeni bir iletişim kanalının açılmasının sadece Rusya’nın bakış açısını Hindistan’daki geniş kitlelere aktaracağını değil, aynı zamanda saygı ve güven temelinde ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Abramçenko bu durumun, dengeli bir bilgi ortamının oluşması açısından günümüz koşullarında özellikle önemli olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rossiya Segodnya' uluslararası medya grubunun ve RT kanalının genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ile birlikte Cuma günü RT’nin Hindistan’da yayınını resmen başlatmıştı.

2025

