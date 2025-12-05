https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abdli-eski-istihbaratci-ritter-yeni-abd-ulusal-guvenlik-stratejisi-ukraynanin-nato-uyeligi-1101587569.html

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'nın NATO üyeliği defterini kapatıyor

05.12.2025

ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter, Sputnik’e yaptığı açıklamada, güncellenen ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin (NSS) Avrupa’nın ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin ‘gerçekçi olmayan beklentilerine son verdiğini’ söyledi.Ritter, yeni strateji belgesinin NATO’nun sürekli genişleyen bir ittifak olarak görülmesine karşı çıktığını belirtti.Strateji belgesinin, Avrupa’nın Washington’a politika dikte edebilen, ABD ile jeopolitik açıdan eşit bir güç olduğu yönündeki anlayışı da sona erdirdiğini vurgulayan Ritter, “Bu bitti. Amerika Birleşik Devletleri ‘Hayır, artık bu iş tamam’ diyor” ifadelerini kullandı.Ritter, NSS’nin NATO genişlemesine kapıyı kapatması ve Rusya’nın tehdit olarak konumlandırılmamasının, ittifakın varlık gerekçesini tartışmalı hale getirdiğinin altını çizdi.Ritter, NATO’nun meşruiyetini sürdürebilmesi için ancak tamamen savunma odaklı bir yapıya dönüşmesi gerektiğini söyledi.

