Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/osmaniyede-feci-kaza-yolcu-otobusu-tira-carpti-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1101591170.html
Osmaniye’deki feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Osmaniye’deki feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sputnik Türkiye
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, SEÇ Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, otoyolda seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada 6 kişi... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T10:20+0300
2025-12-06T10:21+0300
türki̇ye
gaziantep
osmaniye
tir
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_889e523a580f3b99b9c4f38b1de1c85e.jpg
Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Adana–Gaziantep Otoyolunun Bahçe ilçesi Ayran Tüneli mevkisinde meydana geldi. Plakası 27 AVD 454 olan SEÇ Turizme ait yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.6 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı hastanelerdeÇarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otoyol trafiğe kapandıKaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/gurbulakta-rekor-uyusturucu-operasyonu-11-milyar-tllik-metamfetamin-ele-gecirildi-1101590944.html
türki̇ye
gaziantep
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b021e81a1f93d0155e9c15f82b497a6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gaziantep, osmaniye, tir, kaza
gaziantep, osmaniye, tir, kaza

Osmaniye’deki feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

10:20 06.12.2025 (güncellendi: 10:21 06.12.2025)
© Mustafa Hatipoğlupolis / olay yeri
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, SEÇ Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, otoyolda seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 11 yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı; Adana–Gaziantep otoyolu bir süre kapalı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Adana–Gaziantep Otoyolunun Bahçe ilçesi Ayran Tüneli mevkisinde meydana geldi. Plakası 27 AVD 454 olan SEÇ Turizme ait yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

6 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı hastanelerde

Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otoyol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.
Uyuşturucu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
TÜRKİYE
Gürbulak’ta rekor uyuşturucu operasyonu: 1.1 milyar TL’lik metamfetamin ele geçirildi
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала