Osmaniye’deki feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, SEÇ Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, otoyolda seyreden TIR'a çarptı. Feci kazada 6 kişi... 06.12.2025
Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Adana–Gaziantep Otoyolunun Bahçe ilçesi Ayran Tüneli mevkisinde meydana geldi. Plakası 27 AVD 454 olan SEÇ Turizme ait yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.6 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı hastanelerdeÇarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otoyol trafiğe kapandıKaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.
tr_TR
10:20 06.12.2025 (güncellendi: 10:21 06.12.2025)
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, SEÇ Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, otoyolda seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 11 yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı; Adana–Gaziantep otoyolu bir süre kapalı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Adana–Gaziantep Otoyolunun Bahçe ilçesi Ayran Tüneli mevkisinde meydana geldi. Plakası 27 AVD 454 olan SEÇ Turizme ait yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.
6 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı hastanelerde
Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.