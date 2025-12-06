https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/osmaniyede-feci-kaza-yolcu-otobusu-tira-carpti-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1101591170.html

Osmaniye’deki feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye’deki feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, SEÇ Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, otoyolda seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada 6 kişi... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Adana–Gaziantep Otoyolunun Bahçe ilçesi Ayran Tüneli mevkisinde meydana geldi. Plakası 27 AVD 454 olan SEÇ Turizme ait yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.6 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı hastanelerdeÇarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otoyol trafiğe kapandıKaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.

