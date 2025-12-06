https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/gurbulakta-rekor-uyusturucu-operasyonu-11-milyar-tllik-metamfetamin-ele-gecirildi-1101590944.html

Gürbulak’ta rekor uyuşturucu operasyonu: 1.1 milyar TL’lik metamfetamin ele geçirildi

Gürbulak'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 1.1 milyar TL'lik metamfetamin ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon TL olan 394... 06.12.2025

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan bir TIR, şüpheli bulunarak takibe alındı. Gümrük Muhafaza ve Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracın detaylı kontrolüne karar verdi.394 kilogram metamfetamin yakalandıNARKOKİM ekiplerinin X-Ray taramasında, TIR’ın yasal yükü arasına gizlenen 394 kilogram metamfetamin tespit edildi. Operasyonla birlikte Türkiye’nin doğu sınırında son yılların en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri gerçekleştirildi.Piyasa değeri 1.1 milyar TL’nin üzerindeEkiplerin yaptığı incelemelerde ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu belirlendi. Yetkililer, bu miktarın örgütlü suç şebekeleri için büyük bir finansman kaynağı oluşturduğunu vurguladı.Uyuşturucu i̇mha edildi, soruşturma başladıİmha işlemleri tamamlanan uyuşturucu maddeye ilişkin olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, madde trafiğinin kaynağı ve bağlantılı kişi/organizasyonların tespiti açısından genişletilebileceği kaydedildi.

