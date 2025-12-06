https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/gurbulakta-rekor-uyusturucu-operasyonu-11-milyar-tllik-metamfetamin-ele-gecirildi-1101590944.html
Gürbulak'ta rekor uyuşturucu operasyonu: 1.1 milyar TL'lik metamfetamin ele geçirildi
Gürbulak’ta rekor uyuşturucu operasyonu: 1.1 milyar TL’lik metamfetamin ele geçirildi
06.12.2025
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan bir TIR, şüpheli bulunarak takibe alındı. Gümrük Muhafaza ve Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracın detaylı kontrolüne karar verdi.394 kilogram metamfetamin yakalandıNARKOKİM ekiplerinin X-Ray taramasında, TIR’ın yasal yükü arasına gizlenen 394 kilogram metamfetamin tespit edildi. Operasyonla birlikte Türkiye’nin doğu sınırında son yılların en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri gerçekleştirildi.Piyasa değeri 1.1 milyar TL’nin üzerindeEkiplerin yaptığı incelemelerde ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu belirlendi. Yetkililer, bu miktarın örgütlü suç şebekeleri için büyük bir finansman kaynağı oluşturduğunu vurguladı.Uyuşturucu i̇mha edildi, soruşturma başladıİmha işlemleri tamamlanan uyuşturucu maddeye ilişkin olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, madde trafiğinin kaynağı ve bağlantılı kişi/organizasyonların tespiti açısından genişletilebileceği kaydedildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan bir TIR, şüpheli bulunarak takibe alındı. Gümrük Muhafaza ve Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracın detaylı kontrolüne karar verdi.
394 kilogram metamfetamin yakalandı
NARKOKİM ekiplerinin X-Ray taramasında, TIR’ın yasal yükü arasına gizlenen 394 kilogram metamfetamin tespit edildi. Operasyonla birlikte Türkiye’nin doğu sınırında son yılların en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri gerçekleştirildi.
Piyasa değeri 1.1 milyar TL’nin üzerinde
Ekiplerin yaptığı incelemelerde ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu belirlendi. Yetkililer, bu miktarın örgütlü suç şebekeleri için büyük bir finansman kaynağı oluşturduğunu vurguladı.
Uyuşturucu i̇mha edildi, soruşturma başladı
İmha işlemleri tamamlanan uyuşturucu maddeye ilişkin olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, madde trafiğinin kaynağı ve bağlantılı kişi/organizasyonların tespiti açısından genişletilebileceği kaydedildi.