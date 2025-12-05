Türkiye
Yolsuzlukla suçlanan eski AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, görevinden istifa etti
Avrupa Birliği Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalenin yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Federica Mogherini'ni de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Mogherini, 3 Aralık Çarşamba günü serbest bırakıldı ancak bugün istifasını verdi.Avrupa Kolejinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini'nin şu ifadelerine yer verildi:Ne olmuştu?AB Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) önceki gün, AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Soruşturmaya yakın kaynaklar, şu an Avrupa Koleji Rektörü olarak görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve eski EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun gözaltına alınanlar arasında olduğunu AA'ya doğrulamıştı.Mogherini ve diğer iki kişi, hakkındaki suçlamaların resmen bildirilmesinin ardından dün serbest bırakılmıştı.
Yolsuzlukla suçlanan eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, halihazırda yürüttüğü Avrupa Koleji rektörlüğünden istifa etti.
Avrupa Birliği Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalenin yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Federica Mogherini'ni de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Mogherini, 3 Aralık Çarşamba günü serbest bırakıldı ancak bugün istifasını verdi.
Avrupa Kolejinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Görevlerimi her zaman azami titizlik ve adaletle yerine getirdiğim doğrultusunda, bugün Avrupa Koleji Rektörlüğü ve AB Diplomasi Akademisi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim."

Ne olmuştu?

AB Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) önceki gün, AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Soruşturmaya yakın kaynaklar, şu an Avrupa Koleji Rektörü olarak görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve eski EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun gözaltına alınanlar arasında olduğunu AA'ya doğrulamıştı.
Mogherini ve diğer iki kişi, hakkındaki suçlamaların resmen bildirilmesinin ardından dün serbest bırakılmıştı.
