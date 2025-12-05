https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/yolsuzlukla-suclanan-eski-ab-yuksek-temsilcisi-mogherini-gorevinden-istifa-etti-1101566120.html

Yolsuzlukla suçlanan eski AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, görevinden istifa etti

Yolsuzlukla suçlanan eski AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, görevinden istifa etti

Yolsuzlukla suçlanan eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, halihazırda yürüttüğü Avrupa Koleji... 05.12.2025

Avrupa Birliği Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalenin yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Federica Mogherini'ni de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Mogherini, 3 Aralık Çarşamba günü serbest bırakıldı ancak bugün istifasını verdi.Avrupa Kolejinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini'nin şu ifadelerine yer verildi:Ne olmuştu?AB Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) önceki gün, AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Soruşturmaya yakın kaynaklar, şu an Avrupa Koleji Rektörü olarak görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve eski EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun gözaltına alınanlar arasında olduğunu AA'ya doğrulamıştı.Mogherini ve diğer iki kişi, hakkındaki suçlamaların resmen bildirilmesinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

