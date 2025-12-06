https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ankaradaki-57-milyar-tllik-para-trafigi-ele-verdi-tefecilik-agi-cokertildi-403-milyon-tl-servete-el-1101590655.html
Ankara’daki 5.7 milyar TL’lik para trafiği ele verdi, tefecilik ağı çökertildi: 403 milyon TL servete el konuldu
ankara, masak, mali, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, arsa, tl, türkiye, haberler
Ankara’daki 5.7 milyar TL’lik para trafiği ele verdi, tefecilik ağı çökertildi: 403 milyon TL servete el konuldu
09:59 06.12.2025 (güncellendi: 10:09 06.12.2025)
Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlarda tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Mali incelemelerde 5 milyar 718 milyon TL hesap hareketi belirlenirken, şüphelilere ait 403 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Zanlıların 20’si tutuklandı, 5’i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Jandarma KOM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgütlü biçimde vatandaşları borçlandırarak baskı altına alan şüphelilerden 20’si tutuklandı.
5.7 milyar TL’lik para trafiği ortaya çıktı
Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin 2017–2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Baskı ve tehdit yoluyla elde edilen kazançların, farklı kişiler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
403 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, örgüt üyelerinin “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunu işledikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 403 milyon TL değerindeki;
41 adet araç ve tarım aracı
,
devlet tarafından bloke edildi.
Kişileri borçlandırıp mal varlıklarına çöktüler
Jandarmanın aktardığı bilgilere göre şüpheliler:
✔️ Faizle borç vererek mağdurları borç kıskacına aldı,
✔️ Yüksek faizli kredilerin teminatı olarak çek ve senet imzalattı,
✔️ Borcunu ödeyemeyenlerin gayrimenkul ve araçlarına zorla el koydu.
Bu yöntemlerle milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı, çok sayıda mağdurun malvarlığını kaybettiği kaydedildi.
Delil yağmuru: Çek, senet ve dijital materyaller
📍 45 adet farklı şahıs adına düzenlenmiş, toplam değeri 80 milyon TL olan çek ve senet,
📍 Çok sayıda dijital materyal, finansal kayıt ve doküman
ele geçirildi. Bu materyallerin örgütün para trafiğini ve tehdit mekanizmasını detaylandırdığı ifade edildi.