Ankara’daki 5.7 milyar TL’lik para trafiği ele verdi, tefecilik ağı çökertildi: 403 milyon TL servete el konuldu

Ankara'daki 5.7 milyar TL'lik para trafiği ele verdi, tefecilik ağı çökertildi: 403 milyon TL servete el konuldu

06.12.2025

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Jandarma KOM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgütlü biçimde vatandaşları borçlandırarak baskı altına alan şüphelilerden 20’si tutuklandı.5.7 milyar TL’lik para trafiği ortaya çıktıYapılan mali incelemelerde, şüphelilerin 2017–2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Baskı ve tehdit yoluyla elde edilen kazançların, farklı kişiler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.403 milyon TL’lik mal varlığına el konulduMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, örgüt üyelerinin “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunu işledikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 403 milyon TL değerindeki;devlet tarafından bloke edildi.Kişileri borçlandırıp mal varlıklarına çöktülerJandarmanın aktardığı bilgilere göre şüpheliler:✔️ Faizle borç vererek mağdurları borç kıskacına aldı,✔️ Yüksek faizli kredilerin teminatı olarak çek ve senet imzalattı,✔️ Borcunu ödeyemeyenlerin gayrimenkul ve araçlarına zorla el koydu.Bu yöntemlerle milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı, çok sayıda mağdurun malvarlığını kaybettiği kaydedildi.Delil yağmuru: Çek, senet ve dijital materyallerOperasyonlarda ayrıca:📍 45 adet farklı şahıs adına düzenlenmiş, toplam değeri 80 milyon TL olan çek ve senet,📍 Çok sayıda dijital materyal, finansal kayıt ve dokümanele geçirildi. Bu materyallerin örgütün para trafiğini ve tehdit mekanizmasını detaylandırdığı ifade edildi.

